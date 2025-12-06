La Secretaria General de ATE Quilmes, Clarisa Pérez, participó invitada por el Consejo Escolar de Quilmes, de la Asunción de Autoridades de este órgano, junto a autoridades municipales, provinciales y de gremios hermanos. Por ATE Quilmes z también participó el Secretario Gremial Sergio Florentin, y la Secretaria de Convenios Colectivos, y trabajadora del Consejo Escolar, Nora Cardozo Leiva.

"Felicitaciones a quienes asumen nuevas responsabilidades, y a quienes las renuevan, fortaleciendo este vínculo de diálogo permanente y cercanía para trabajar por una Educación Pública, Gratuita y de Calidad que el Estado no puede delegar bajo ningún punto de vista", expresó.