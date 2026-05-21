Afiliados al PAMI ingresaron a la sede de la Regional Quilmes, Berazategui y Florencio Varela para exigir que el director Esteban Hoyos atienda el reclamo que se repite semanalmente y que aún no da respuestas.

Jubilados reclaman por medicamentos y una mejor atención médica en el hall de ingreso de la Regional. Piden que Esteban Hoyos los reciba y de respuesta a los requerimientos que hace semanas se denuncian, pero –aseguran- que Hoyos “juega a las escondidas” y mandó a la abogada Daniela Mariceli a poner la cara.

Durante la protesta de jubilados, se destacó uno de los manifestantes que portaba la maqueta de un auto moderno, suspicacias que recordaron el flamante vehículo.

En tanto, los trabajadores siguen vistiéndose de negro y manteniendo asambleas –como todos los miércoles. “Es memoria, es lucha y es resistencia. Como en los años 90, cuando las y los trabajadores de PAMI tuvieron que organizarse para defender la institución frente a las amenazas de cierre y vaciamiento, hoy volvemos a levantar ese símbolo para defender el salario, los puestos de trabajo y el derecho de nuestros afiliados a una atención digna”, esgrimen desde UTI Seccional Conurbano.