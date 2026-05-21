Los casos suelen originarse por una combustión ineficiente de calefones y otros artefactos a gas. Las nueve recomendaciones “clave” para evitar accidentes por intoxicaciones graves. Ante el descenso de las temperaturas, MetroGAS lanzó una nueva campaña de concientización y prevención de accidentes por monóxido de carbono, que contiene nueve recomendaciones que son claves para evitar intoxicaciones graves e incluso la muerte. A diferencia de otros años, la compañía decidió adelantar la campaña debido al aumento de casos fuera de la temporada invernal.

“Que un año no hayas tenido problemas en tu hogar no significa que al siguiente estés a salvo. Por eso es fundamental realizar controles periódicos y no esperar a que ocurra un incidente”, explicó Hernán Chiesa, gerente de Asuntos Públicos y Sustentabilidad de MetroGAS. El monóxido de carbono se genera por la combustión incompleta de gas natural y otros materiales que contienen carbono. A diferencia de una pérdida de gas, que puede percibirse por su olor, el monóxido es inoloro y afecta directamente la salud de las personas. Las principales causas de la presencia de monóxido dentro de los hogares están vinculadas al mal funcionamiento de artefactos a gas o a la falta de ventilación adecuada en los ambientes. En este sentido, los equipos destinados a la producción de agua caliente, como calefones, calderas y termotanques, concentran la mayor cantidad de incidentes. Desde MetroGAS remarcan que la prevención es clave y que existen señales simples que permiten detectar posibles riesgos. Por eso, dio a conocer nueve recomendaciones claves que puede evitar accidentes por intoxicación e, incluso, la muerte. Las recomendaciones son las siguientes:

-Revisá todos los artefactos a gas al menos una vez al año con un gasista matriculado.

-Verificá que la llama sea siempre azul y pareja.

-Ventilá los ambientes todos los días, incluso en invierno. No tapes ni obstruyas las rejillas de ventilación.

-Controlá que los conductos de evacuación de gases estén en buen estado y sin obstrucciones.

-No uses el horno ni las hornallas para calefaccionar ambientes.

-No seques ropa sobre estufas ni cerca de fuentes de calor a gas. Instalá solo artefactos de tiro balanceado o cámara cerrada en dormitorios y baños.

-Prestá atención a manchas de hollín o a un funcionamiento irregular de los artefactos.

También es importante tener presente cuáles son los síntomas de intoxicación, que pueden incluir dolor de cabeza, mareos, náuseas, alteraciones visuales, confusión o pérdida de conocimiento. Ante la aparición de estos signos, se debe ventilar el ambiente de inmediato, salir al aire libre y solicitar asistencia.

“La intoxicación por monóxido puede evitarse con acciones simples. Ventilar los ambientes todos los días, no tapar las rejillas de ventilación y realizar una revisión anual con un gasista matriculado son medidas fundamentales para cuidar a la familia”, agregó Chiesa.

Como parte de la campaña, MetroGAS pone a disposición de los usuarios el listado de gasistas matriculados a través de su sitio web, con el objetivo de facilitar la contratación de profesionales habilitados para realizar controles y reparaciones de manera segura. Ante cualquier duda o emergencia, la empresa recuerda que se encuentra disponible la línea gratuita 0800-999-1050, así como los servicios de emergencia 107 (SAME) y 911.

Acerca de MetroGAS

Constituida en 1992, MetroGAS es una de las empresas prestadoras de servicios públicos más importantes del país, líder en el sector de distribución de gas natural. Por la cantidad de Clientes que posee -2.250.000 aproximadamente- es la tercera distribuidora del continente sudamericano. Abarca una superficie de 2.150 km2, comprende las redes de distribución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los siguientes partidos del Gran Buenos Aires: Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Berazategui, Almirante Brown, Florencio Varela, Esteban Echeverría, Ezeiza, Presidente Perón y San Vicente.