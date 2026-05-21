A través de sus redes sociales, la legisladora bonaerense e intendenta en licencia de Quilmes, Mayra Mendoza se expresó sobre el testigo arrepentido y volvió a reclamar la libertad de CFK. Texto completo

Leo lo que está pasando en Argentina. Mirá vos: al portero de @CFKArgentina lo obligaron a mentir, amenazaron a sus hijas para que mienta. Que mafia! Todo armado, todas causas judiciales preparadas para secuestrarla, aislarla y proscribirla y, con ella, al peronismo todo. ¿Se dan cuenta? Por eso, NO HAY QUE PARAR de decir lo más importante en esta hora: CRISTINA es INOCENTE y tiene que estar LIBRE.

Porque mientras CFK está presa, en el Congreso se llevan puesta la ley de zonas frías, Milei ajusta en salud, universidades, etc. Mientras CFK está presa arrasan con la calidad de vida del pueblo argentino.

Así como durante la última dictadura, como denunciara Rodolfo Walsh, los crímenes que se cometieron tuvieron el objetivo de impulsar una política económica que destruyera el país que había construido el general Perón, hoy el lawfare funciona para enterrar los avances que conseguimos con Néstor y Cristina, y como amenaza para que nunca nadie más se atreva a intentar algo parecido.

¡A ver si se entiende! CRISTINA LIBRE no es en contra de nadie, es a favor de la Argentina y, sobre todo, del pueblo trabajador que merece volver a vivir con dignidad.