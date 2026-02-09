La Policía de la Ciudad desarticuló esta madrugada una banda de motochorros y detuvo a 23 mayores y dos menores en 65 allanamientos en el conurbano bonaerense, en los que se incautó gran cantidad de motos, autopartes, cascos, vehículos y armas.

Del megaoperativo participaron 800 efectivos de la Policía de la Ciudad, entre personal de Investigaciones, grupos de irrupción y contención y personal de motorizada, además del apoyo del helicóptero de la fuerza.

En total se secuestraron 20 motos, 4 autos, dos armas de fuego, municiones de distintos calibres, 63 celulares que serán peritados, cascos y “yugas”.

A esta organización criminal se la vincula con unos 120 robos de motos a mano armada en la Capital Federal y provincia de Buenos Aires. En muchas ocasiones de robo, efectuaron disparos de armas de fuego, hiriendo en algunos casos de gravedad a sus víctimas, para lograr su objetivo.

La investigación comenzó en febrero de 2025 a raíz de la detención de dos ladrones que robaron a mano armada una moto y fueron detenidos tras una persecución en inmediaciones del Puente Alsina recuperando el bien sustraído y secuestrando su teléfono celular.

En junio del año pasado se realizaron 32 allanamientos con 33 detenidos. Luego de estos allanamientos, y con el secuestro de varios teléfonos celulares, se continuaron las tareas investigativas arrojando los allanamientos que se realizaron el día de hoy en los partidos bonaerenses de Lanús y Lomas de Zamora, pero también hubo en los de San Martín, Esteban Echeverría y Luján.

“Estos son delincuentes que se dedican a robar motos muchas veces a mano armada. Tenemos 120 hechos probados en una investigación que tiene más de un año y hoy llegamos a este buen resultado con las 25 detenciones y con el secuestro de autopartes y motocicletas que han sido robadas recientemente en la Ciudad de Buenos Aires”, sostuvo el Ministro de Seguridad, Horacio Giménez. ”.

“La Justicia nos dio una extensión de jurisdicción que nos dio la posibilidad de trabajar directamente en el lugar, como hicimos en otro momento en otra provincia. Con lo secuestrado hoy vamos a seguir trabajando y seguramente en poco tiempo vamos a tener más detenciones relacionadas con este hecho. Al que viene a robar a la Ciudad de Buenos Aires, lo vamos a ir a buscar”, agregó el ministro.

Cómo trabajaban

Esta organización criminal dedicada a la sustracción de motocicletas, para luego ser revendidas al mercado negro a precios convenientes o para utilizarlas para desguace y comercializar sus autopartes.

Al peritar los teléfonos secuestrados en el caso de origen se constataron innumerables conversaciones en chats de redes sociales con otras personas con quienes se planeaban los robos casi en su totalidad en Capital Federal.

Así se logró establecer que la banda estaba formada por otros 32 delincuentes, entre hombres y mujeres, todos entre 18 y 23 años de edad. Esta organización estaba compuesta también por frecuentes compradores, para luego ser revendidas en el mercado paralelo. Cabe destacar que las motos sustraídas, resultaban ser por encargo, por marca y modelo.

La banda funcionaba con domicilios utilizados como “aguantaderos” para ocultar motocicletas robadas y armas de fuego.

65 allanamientos simultáneos

En uno de los procedimientos, en O´Higgins al 3600 en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, fue hallado un chasis de una moto denunciada como robada en Liniers, en tanto en un depósito que tenía el cartel de “lavadero”, en Rucci y General Hornos, en Lanús, fueron incautados seis cascos, varias autopartes y una chapa patente de moto.

En otro punto allanado en Lanús, fue secuestrado un auto Volkswagen Bora y una moto Honda, en tanto en una casa de Pedro Reta al 1000, en Esteban Echeverría fueron incautadas más autopartes, como un cuadro de moto, un tablero, dos amortiguadores y dos cascos. Otras incautaciones de cascos y autopartes se produjeron en Pérez Galdos al 4400 y Magallanes al 2800, ambos en Lanús.

Además del Bora fueron secuestrados en otros allanamientos un Volkswagen Beetle y dos camionetas Volkswagen Amarok y Ford F100 y veinte motocicletas.

En Gobernador Vergara al 3600 los oficiales, además de cascos, incautaron un revólver calibre 32 largo con numeración suprimida y siete proyectiles.

Además de los 25 detenidos, en uno de los allanamientos, en Lanús, reside otro presunto integrante de la banda que ya se encontraba detenido en una alcaidía de la Policía de la Ciudad.

En cuanto al total de lo secuestrado, junto a los dos autos, dos camionetas y veinte motos, se incautaron del revólver calibre .32, una escopeta corta "tumbera" y una réplica de pistola 9 milímetros, además de 136 municiones de distintos calibres.

Fueron 85 las autopartes cuantificadas aunque en varios de los lugares también fueron decomisadas una gran cantidad que faltaba contabilizar.

A su vez los oficiales secuestraron tres plantines de cannabis y 63 celulares.

Los detenidos y material secuestrado quedaron a disposición del Juzgado Nacional de Menores 6, a cargo del Dr. Carlos Cociancich.