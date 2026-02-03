Continúan a buen ritmo las tareas vinculadas a las obras de pavimentación que se desarrollan en los barrios Kolynos y La Primavera de Quilmes Oeste. El proyecto plantea un objetivo final de 38 cuadras nuevas de asfalto y se realiza con fondos 100% municipales.

Concretamente, la planificación abarca la pavimentación en hormigón simple, una obra que será clave para completar la conectividad de los barrios mencionados. Asimismo, gracias a la pavimentación se generará una red de entretejido urbano que ayudará a mejorar la condiciones de vida de los vecinos, dando también la posibilidad del correcto arribo de servicios de ambulancias y recolección de basura. Es importante remarcar también la eliminación de zanjas y con esto el estancamiento de agua, foco de plagas y enfermedades, mejorando aspectos de sanidad e inundabilidad.

Dentro de las tareas vinculadas a los pavimentos, se trata de construcción de calles de ancho variable, incluyendo los cordones, utilizando pavimento de hormigón que permita realizar una construcción resistente y durable, que al mismo tiempo pueda soportar el volumen de tránsito apropiado. Las veredas, en caso de ser afectadas, serán reconstruidas con materiales y técnicas constructivas similares a las existentes previas al inicio de la obra.

El proyecto también prevé la construcción de sumideros tipo 2 con reja (longitud de vertedero de 2 metros), cámaras de inspección, cañerías de 1000 m, cañerías de 800 mm y cañerías de enlace de 500 mm de diámetro. Se colocarán sumideros para lograr así la óptima captación del agua y evitar el excesivo escurrimiento y acumulación de la misma.