El sábado 13 de junio, en Berazategui se llevará a cabo la 37° Prueba Atlética 10K Día del Vidriero “Saverio Terminiello”, una de las competencias deportivas más tradicionales del circuito provincial. El punto de partida y llegada será el mismo: Avenida 14 y 143. La cita será a las 16.00 y se espera una colorida fiesta con importante convocatoria vecinal.

Este año, la inscripción online comenzará el martes 26 de mayo y permanecerá habilitada hasta el viernes 29, o hasta completar el cupo máximo de 4.000 corredores. Quienes deseen participar, deberán anotarse a través del sitio oficial del Municipio: berazategui.gob.ar.

Cada participante registrado recibirá un kit compuesto por número de corredor, chip al dorso y remera oficial de la maratón, esta última destinada solo a los primeros 500 inscriptos. La entrega de los mismos se realizará el jueves 11 y el viernes 12 de junio, únicamente en el Complejo Deportivo Municipal Ducilo (calle 5 y 151), de 9.00 a 19.00.

En esta 37° edición, los corredores y corredoras que completen el circuito recibirán una medalla finisher, que será entregada al momento de cruzar la meta. Como es habitual, la ceremonia de premiación se desarrollará en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo, consolidando una vez más esta prueba como uno de los eventos deportivos más convocantes y esperados por la comunidad bonaerense.