El miércoles 27 de mayo se realizará la Expo Empleo “Conectando Talento y Empresa” que organiza la UTN Avellaneda, desde la Secretaría de Bienestar Universitario, y que reunirá en un mismo espacio al sector empresarial con la comunidad, dado que la actividad es abierta a la participación de todo el público.

Con presencia de empresas locales, nacionales e internacionales, se darán a conocer los diversos procesos productivos que se llevan adelante en la región, así como también las oportunidades de empleo que se ofrecen tanto para profesionales tecnológicos como a nivel general.

En este sentido, la agenda de la Expo incluye las siguientes actividades:

-taller de confección de CV (aprender a armar, mejorar y adaptar el currículum vitae).

-charlas sobre inserción al mercado laboral (herramientas, consejos y tendencias para facilitar el acceso al empleo).

-espacios de networking y evaluación situacional (simulación de un proceso de selección grupal).

-entrevista a representantes de empresas que comentarán las habilidades y competencias requeridas en la actualidad al momento de la contratación de un postulante.

La Expo tendrá lugar en el Patio Cubierto del Campus Villa Domínico (av. Ramón Franco 5050), en el horario de 16.30 a 20.30, con entrada libre y gratuita.