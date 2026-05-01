El intendente de Lanús, Julián Álvarez, participó de los festejos por el 73° aniversario del Club Atlético 1° de Mayo, ubicado en la calle Albariños N° 2060 del barrio Las Colonias, en Remedios de Escalada. Se trata de una entidad que fue fundada en 1953 y se la reconoce por la importancia de su rol social y deportivo en la zona.

“Les quiero agradecer a las autoridades, a todos los vecinos y vecinas por esta invitación. Acá está representada la vida de barrio que tanto nos importa defender y por la que trabajamos hace dos años y unos pocos meses de gestión, en un momento muy pero muy difícil de la Argentina, haciendo muchas obras para que este barrio crezca cada día más”, remarcó Álvarez.

Luego de enumerar las distintas obras llevadas a cabo en el barrio que forma parte del Parque Central Las Colonias, el Intendente resaltó: “En breve este club estará recibiendo un subsidio para poder cambiar toda la iluminación de la cancha, para mejorar las condiciones en las que juegan los pibes y las pibas. Los clubes cumplen un papel fundamental porque contienen, acompañan y forman a los chicos y a las chicas para que sean mejores cada día”, agregó.

El evento permitió reunir a integrantes de la vida diaria de la entidad barrial, y celebrar el trabajo que realizan con los chicos y las chicas que concurren.

También participó de la jornada: el subsecretario de Deportes, Gonzalo Díaz.