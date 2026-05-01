Extracciones en cajeros sin trazabilidad, hotelería VIP, soppings, ropa y hasta turismo

Un informe oficial presentado por la Jefatura de Gabinete ante el Congreso van mostrando detalles asombrosos. Por ejemplo se ha destapado una serie de irregularidades en el uso de fondos públicos dentro de Nucleoeléctrica Argentina SA (NA-SA). Durante el periodo comprendido entre marzo de 2025 y febrero de 2026 —bajo la dirección del quilmeño Demian Reidel, muy cercano afectivamente al presidente Milei— se registraron gastos de lujo y una alarmante falta de trazabilidad en el uso de efectivo.

Los números de la polémica

El dato más crítico del informe revela un patrón de extracciones que desafía cualquier protocolo administrativo estándar:

* $60 millones de pesos: Es el total aproximado de adelantos de efectivo realizados.

* 502 extracciones: Realizadas con tarjetas corporativas sin que se especifique quiénes fueron los usuarios de los plásticos.

* Retiros "en ráfaga": Solo entre el 22 y 24 de enero, se detectaron 33 extracciones consecutivas de 48 dólares cada una.

¿Motosierra o privilegios? Gastos de alta gama

A pesar del discurso de austeridad oficial, el desglose de gastos muestra un estilo de vida de alto nivel financiado por el Estado:

1. Hotelería VIP: Estadías en las cadenas más exclusivas del mundo, como el Ritz-Carlton (Georgetown), St. Regis (Singapur) y el W South Beach (Miami).

2. Shopping de Aeropuerto: Se gastaron más de 6.700 dólares en Duty Free Shops. Lo curioso es la concentración: más de la mitad de ese monto se esfumó en solo tres días de principios de 2026.

3. Turismo y Ropa: La lista incluye desde entradas al Park Güell en Barcelona hasta compras en tiendas como Adidas, Reebok y Primark.

La respuesta oficial

Desde la compañía intentaron justificar los movimientos en Angra dos Reis (Brasil) durante el verano, alegando que se debieron a una misión técnica de 20 especialistas en la central nuclear Almirante Álvaro Alberto. Sin embargo, el informe no logra explicar la nula trazabilidad de los registros, que carecen de orden cronológico y no identifican qué funcionario realizó cada consumo.

Un poco de Reidel

Demian Reidel nació y creció en el partido de Quilmes , específicamente en la localidad de Bernal .

En su infancia se crió en Quilmes y realizó sus estudios secundarios en una escuela pública de la zona antes de mudarse para continuar su formación académica en la Universidad Nacional de La Plata y luego en el Instituto Balseiro .

Tras vivir gran parte de su vida en Estados Unidos (donde amasó una fortuna en el sector financiero), regresó a Argentina y se instaló nuevamente en casa de sus padres antes de reinsertarse en la función pública con su amigo Javier Milei.

En sus redes se presenta como "físico, economista, cocinero. Me gusta construir. Mi sentido del humor es cómo hacer standup en el Hindenburg".