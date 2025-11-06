El Municipio de Quilmes informa que a partir del lunes 10 de noviembre el puente 14 de Agosto se encontrará cerrado al tránsito debido a la realización de obras de mejoramiento integral en el mismo.

De esta manera se recomiendan los siguientes desvíos en el caso de los autos particulares: cruce a nivel de República del Líbano/Castelli; paso bajo vías de Saavedra/San Luis; paso bajo vías de Intendente Oliveri/Alberdi; cruce a nivel de Conesa/Rodolfo López; cruce a nivel de avenida 12 de Octubre/Olavarría, y el paso bajo vías de Felipe Amoedo/Guido.

Por su parte en el caso de los colectivos se comunican los siguientes desvíos: paso bajo vías de Saavedra/San Luis; paso bajo vías de Intendente Oliveri/Alberdi, y el cruce a nivel de avenida 12 de Octubre/Olavarría.