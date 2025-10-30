Acompañada por el diputado provincial Facundo Tignanelli, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, supervisó el avance de las obras de 14 pavimentos que se desarrollan en Villa La Florida, que forman parte de un proyecto de un total de 25 nuevas cuadras de asfalto para mejorar la conectividad entre los barrios Islas Malvinas y Monteverde, de la mencionada zona del oeste del distrito.

"Gracias todos los vecinos y vecinas que durante tanto tiempo esperaron, recién me decían 40 o 50 años. Y llegó. Esto es para disfrutar y para cuidar. Eso es lo más importante, que las nuevas generaciones del barrio, los más chiquitos, van a poder vivir en un barrio aún más lindo", expresó Mayra junto a la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Ceci Soler.

Y agregò: "Estamos llegando con estas cuadras y para poder seguir haciendo lo que falta, vamos dando pasitos. Ojalá pudiésemos hacer todo junto, pero en un contexto donde el Gobierno Nacional nos dejó abandonados, se hace cada vez más difícil la gestión. De todas maneras, seguimos dando respuestas y resultados. Así que vecinos y vecinas, a cuidar estas obras de gestión y también a los proyectos políticos que dan resultado y mejoran la vida de la gente".

Por su parte, Soler especificó: "Estamos recorriendo esta nueva etapa del plan de pavimentación para la zona. Son 14 cuadras de hormigón para este barrio, con cordón cuneta y obra hidráulica que sumamos a este sector. Hoy estamos en la 880 y 855, en donde vamos a poder continuar con el pavimento de la 855 y también incorporar nuevos conductos para que mejore el escurrimiento del agua cuando tenemos lluvias muy fuertes".

Estos trabajos generarán una red de entretejido urbano que permitirán el correcto arribo de diversos servicios esenciales como ambulancias, patrulleros, bomberos y el camión de recolección de residuos. Con esto también se eliminarán las zanjas y el estancamiento de agua. A su vez se reconstruirán las veredas y se construirán sumideros para lograr la óptima captación del agua, con desembocadura al arroyo Las Piedras en la calle 855.

Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan de Pavimentación Municipal y es realizada con fondos íntegramente municipales, a raíz del recorte de la obra pública impulsado por el presidente Javier Milei a lo largo y a lo ancho del país. En total son 25 cuadras del plan para la zona de Villa La Florida y puntualmente en el ingreso al barrio Monteverde, son 14 nuevas calles de pavimento, de la 855 hasta la 888 y la 888 completa desde 850 hasta avenida Monteverde.