Guardavidas de Quilmes realizaron una denuncia judicial contra Ariel Burtoli, concejal, a cargo del gremio que los nuclea, y empieza a desatarse una fuerte interna en el SUGARA (Sindicato Unico de Guardavidas de la República Argentina - Filial quilmes).

Este medio confirmó que al menos dos guardavidas quilmeños, Lautaro Marchesin y Guillermo Smoglie (delegado), se han presentado en la justicia para llevar adelante presentaciones judiciales contra el propio Burtoli, por coacción y amenazas, incluso se le pidió una perimetral.

"Esto está siendo reiterado, Burtoli la última vez amenazó porque había compañeros que iban a fiscalizar para un sector disto del que hoy milita. No estamos en una guerra que quiso hacernos con el municipio. Para nada. Queremos paz, no que venga a patotear", dijo Smoglie, quien además en su denuncia es quien pidió una perimetral para que el concejal no se acerque a la zona de trabajo.

En la denuncia se menciona que el 3 de septiembre, Burtoli le habría advertido a Marchesin que "a los que fiscalicen para Mayra Mendoza le vamos a cortar la cabeza. Ya hubo traidores antes y no vas quedar ninguno".

Asimismo, varios guardavidas señalaron que podría haber mas personas que puedan presentarse en sede judicial.

El Suburbano consultó a Burtoli sobre las denuncias para conocer su punto de vista, y señaló no estar al tanto de la situación en su contra. "Hay varios guardadas que vienen tenido una fuerte interna conmigo, algunos con varios problemas. Corto este llamado con ustedes y hablaré con mi abogado para ponerlo al tanto de la situación y poder actuar. Seguramente buscan utilizar este tema políticamente", señaló.