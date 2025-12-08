La diputada provincial María Sotolano participó de la jura de concejales en el Concejo Deliberante de Quilmes, donde acompañó a los representantes locales del bloque PRO, quienes ratificaron su identidad y trabajo legislativo. Finalizada la ceremonia, Sotolano destacó: “El compromiso y la responsabilidad de los concejales que hoy asumen es el de defender los intereses de los vecinos de Quilmes. El PRO mantiene su bloque independiente de las representaciones oficialistas”.

En este sentido, Sotolano aclaró que “no existe un bloque conjunto con La Libertad Avanza (LLA) en el Concejo Deliberante”, al igual que en el Congreso Nacional y la Legislatura Provincial. Trabajaremos juntos en lo que estemos de acuerdo, de igual manera con otros bloques, siempre en beneficio de los quilmeños, afirmando la decisión orgánica del espacio de sostener su propia agenda y representación institucional”. El PRO Quilmes continuará trabajando en iniciativas que fortalezcan la transparencia, la seguridad, la gestión moderna y la cercanía con los vecinos.