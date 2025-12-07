Funcionarios del Municipio de Quilmes encabezaron este domingo el acto del izamiento de la bandera nacional, en el marco de los festejos por el 153º aniversario de Ezpeleta, que se desarrolló en la plaza San Martín, sita en Carbonari e Yrigoyen, frente a la estación, ante una gran concurrencia de vecinos, escuelas y entidades locales.

En representación de la jefa comunal, Mayra Mendoza, estuvo la titular del bloque de Concejales de UP de Quilmes y que en los próximos días asumirá como Intendenta Interina, Eva Mieri, cuando Mayra tome su cargo como Diputada Provincial.

“Primero que nada, ¡feliz aniversario a nuestra querida Ezpeleta!, de la cual una nació, creció y por la que tenemos un cariño especial. Transmitirles el saludo de nuestra intendenta Mayra Mendoza, que por cuestiones de agenda no pudo estar, pero sí nos pide a todo el equipo de trabajo que somos parte de esta gestión, no solo reunirnos para celebrar, sino para reflexionar sobre los momentos que estamos atravesando como pueblo, como país, sobre las dificultades que venimos atravesando desde la administración para poder seguir en el camino de los compromisos que nuestra Intendenta ha asumido en estos seis años y que sabemos que aún falta mucho”, señaló Mieri.

Y aseguró: “Sabemos que nuestra compañera Intendenta en pocos días asume una responsabilidad enorme en la provincia de Buenos Aires pero eso no significa que deje Quilmes, por el contrario va a la Legislatura provincial a seguir trabajando y a conseguir esos recursos que necesitamos para terminar con la transformación real que necesitan nuestros barrios y que esa dignidad de la que nos hablaba hace unos pocos días, de poner en pie de igualdad a cada uno de nuestros territorios, tiene que ver con eso, con un compromiso y con un profundo amor por nuestra ciudad, de esa manera vamos a seguir gestionando cada uno de los compañeros y compañeras que somos parte de esta gestión y que orgullosamente lleva adelante la compañera Mayra Mendoza”.

“Así que en ese sentido, desearles con profundo cariño y con mucha responsabilidad, felices fiestas. Volvamos a ser solidarios, volvamos a tejer puentes y redes entre nosotros y nosotras que si algo caracterizó siempre a nuestra ciudad es la solidaridad y el cariño mutuo que nos tenemos los quilmeños y las quilmeñas”, concluyó.

Por su parte, el presidente de la comisión organizadora, Francisco Buono, afirmó: “Nos pone muy contentos la presencia de todos ustedes, las instituciones, vecinos y a todos los funcionarios que se acercaron y eso muestra el compromiso que tenemos en Ezpeleta. Sin la ayuda del Municipio esto no sería posible. Entonces agradecer en tu nombre Eva a Mayra, por todo lo que hizo, hace y sé que va a seguir haciendo por Ezpeleta y Quilmes”.

La jornada contó con otros oradores destacados, tales como el historiador y escritor Claudio Schbib, quien realizó un interesante resumen de la historia de Ezpeleta y resaltó la identidad y orgullo ezpeletense; y el padre Adrián Bergallo, de la parroquia Jesús de la Divina Misericordia, que destacó la participación de las instituciones en el el día a día de la ciudad.

Asimismo, durante la actividad se realizaron una serie de menciones especiales como a la recientemente fallecida, Reina Isabel Torres, referente de Derechos Humanos, reconocimiento que recibió su hija Nair; a Milagros Abril Riedel, taekwondista; a Valentina Carbonetti, referente con un gran compromiso con la comunidad católica, y a la Asociación Taekwondistas Argentinas.

Del acto participaron una gran cantidad de instituciones de la zona, como los Jardines de Infantes Nº 920 y 935; las Escuelas Primarias Nº 14, 44, 49 y 54; las Secundarias Nº 5, 18, 55 y 56, y el grupo scout Jesús de Nazareth, de la parroquia Nuestra Señora del Niño Jesús, entre otras.

Vale recordar que la fiesta continúa a partir de las 17, con una importante feria gastronómica y de emprendedores, y una gran cantidad de shows musicales con el cierre estelar a cargo de la famosa banda de cumbia Los Charros, en el escenario instalado en avenida Centenario y Chile.

Previamente, se presentarán los siguientes artistas y bandas: la murga Los Buscas de la Alegría; La Granjita; Fuera de Serie, Aire Jujeño; Alzheimer; Los Jetones; La Máquina del Rock ‘n’ Roll; Los del Amanecer, y Ale Vega y Juan Manuel.

La jornada es organizada por el Municipio de Quilmes, en conjunto con la Comisión de Festejos de Ezpeleta, y contará con el cumplimiento de todos los protocolos y garantías en cuanto a limpieza e higiene, fiscalización y seguridad para la tranquilidad y el disfrute de todos los asistentes.