La Cámara de Diputados de la Nación fue sede de la presentación del Proyecto de Ley que propone adecuar el Código Civil y Comercial de la Nación para reconocer a los animales no humanos como seres sintientes y sujetos de derecho, y así abandonar su actual clasificación como “cosas”. El proyecto surge de una iniciativa ciudadana, redactada por el equipo “Sintientes”, que ya cuenta con más de 300 mil firmas en todo el país. La diputada María Sotolano, logró introducir el proyecto al Congreso Nacional, con su propia firma y la de los diputados Margarita Stolbizer; Nancy Picon Martinez; Gabriela Estévez, Alberto Arrúa, María de los Ángeles Moreno y Yamila Ruiz, quienes decidieron acompañar la iniciativa, para que lograra tener el curso formal a las comisiones en las sesiones ordinarias durante el próximo año. La propuesta legislativa busca impulsar un debate serio, informado y técnicamente fundamentado sobre el reconocimiento jurídico de los animales no humanos, en sintonía con los consensos científicos y éticos contemporáneos. Asimismo, promueve un diálogo amplio entre referentes del ámbito académico, judicial, legislativo y de la sociedad civil involucrados en la defensa del bienestar animal. El acto contó con la presencia de especialistas, magistrados, referentes de organizaciones y figuras comprometidas con la temática, como Liz Solari, fundadora y directora de la ONG Sintientes y cocreadora del proyecto; Esteban Bullrich, exministro de Educación de la Nación y fundador de la Fundación Esteban Bullrich; Máximo Mazzocco, fundador de la ONG EcoHouse y del medio Eco News; Leonardo Barnabá, abogado penalista especializado en maltrato animal y coautor del proyecto; el Dr. Rolero Santurián, juez de Cámara Penal de CABA, con 26 años de trayectoria en el Poder Judicial y ex titular de UFEMA; Rocío López Di Muro, jueza del fuero Penal, Contravencional y de Faltas de CABA y Graciela Fayt, abogada y directora del Instituto de Derecho Animal de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional.

El encuentro también contó con la participación de reconocidas figuras públicas comprometidas con la causa animal como Nacha Guevara; Nicole Neumann; Carolina Peleritti y Kiki Petrone. Durante la presentación, se remarcó que este cambio de paradigma, aunque genere resistencias, es indispensable para reflexionar sobre la convivencia humana con el planeta y para garantizar condiciones de sostenibilidad para las próximas generaciones. Se recordaron datos alarmantes: más de un millón de especies están en peligro de extinción, el 75% de los ecosistemas terrestres y el 66% de los marinos se encuentran gravemente alterados. La organización agradeció profundamente la presencia de legisladores, especialistas, organizaciones de la sociedad civil y todas las personas comprometidas con la construcción de un país que avance hacia un modelo de protección y reconocimiento jurídico para los animales no humanos.