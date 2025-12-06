La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó este sábado el acto inaugural del programa “Guardavidas en La Ribera”, una iniciativa que tiene como objetivo garantizar la seguridad para los vecinos y vecinas durante esta temporada en la costa local.

“Esta es una iniciativa que refuerza el cuidado y la prevención durante el verano con nuevo equipamiento y un grupo de 54 guardavidas que van a acompañar a las familias que disfrutan este espacio tan querido por nuestra ciudad. De acá a marzo arranca la temporada fuerte, sobre todo los fines de semana. Ahora con el primer feriado van a venir muchos vecinos. Haremos todo lo posible para que se disfrute la ribera sin dificultades. La costa de Quilmes es un balneario popular y lo va a seguir siendo”, señaló Mayra, acompañada por el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García.

Por su parte, García destacó que “la importancia de esto es cuidar a los vecinos que vengan a la ribera. Hay 54 guardavidas en 13 puestos para prevenir y proteger a los que vengan, desde el Punto Selfie, en Echeverría y Cervantes, en Quilmes, hasta la costa y la avenida Espora, en Bernal, a partir de ahora hasta marzo, inclusive. Es un trabajo articulado además, con Policía, seguridad, SAME”

En tanto, el subsecretario de Servicios Públicos y Defensa Civil, Silvio Sarti, pidió a la ciudadanía tener responsabilidad a la hora de ir al río y sobre la temporada que se inicia comentó: “Sabemos que la situación económica no acompaña y que mucha gente quizás, una escapada al río el fin de semana es el único descanso que puede tener. Así que queremos que vengan a pasarlo con tranquilidad. Están los guardavidas para cuidarlos. Cualquier tipo de situación que ellos intervienen también se deriva al SAME, Policía, lo que sea necesario. Pero es importante resaltar este servicio público que son los guardavidas, está para cuidar a todos los vecinos”.

“Guardavidas en La Ribera” es una iniciativa municipal que tiene por meta la protección de los quilmeños y las quilmeñas durante la temporada estival. Con ese objetivo, el programa plantea la participación de guardavidas a lo largo de toda la ribera, reforzando con esta presencia la prevención y el acompañamiento en los espacios públicos más concurridos durante estos meses de calor.

Asimismo, esta iniciativa, además de promover la seguridad, busca promover el disfrute responsable, fortaleciendo el vínculo entre el Municipio y la comunidad, mediante una política pública que tenga como prioridad el bienestar común.

En la misma línea, durante el acto se hizo entrega de una importante cantidad de indumentaria y elementos necesarios para que cada guardavidas pueda desarrollar sus actividades al mismo tiempo que durante la ceremonia se entregó un reconocimiento a María Graciela Gasaro, trabajadora de Defensa Civil, con 35 años de servicio, quien comentó: “estoy muy orgullosa. En lo que se trata de Quilmes puntualmente, estamos trabajando siempre parejo con los materiales correspondientes, nosotros ponemos cuerpo y si nos falta algo y siempre tenemos una respuesta, no nos paramos por la situación a nivel nacional, siempre tenemos la colaboración del Municipio y de la señora intendenta Mayra Mendoza”.

Concretamente, el material entregado incluye: tablas rígidas; torpedos profesionales; roscas de salvamento; zunchos de salvamento; gazebos; desfibriladores automáticos externos (DEA); indumentaria (buzo; remera; chomba; pantalón largo y corto); zapatillas; muñecos para realizar capacitación en RCP; DEA para entrenamiento; fondos para las embarcaciones; trajes y botas de neoprene; lámparas busca huellas, y maletín de aluminio con herramientas varias.

Participaron también de la actividad el director general de Defensa Civil, Luis Villarroel, y el director de Guardavidas, Ariel Barrera, entre otros.

PLAYAS LIMPIAS

Ademñas, Mayra Mendoza, estuvo presente este sábado en el acto que marca el lanzamiento de una nueva temporada de verano del programa “Playas Limpias”, una iniciativa que funciona todo el año, pero que durante la temporada estival, ante la mayor afluencia de público, incrementa su presencia con más personal y equipamiento que se suma a la tarea en la ribera de Quilmes.

La Jefa comunal recorrió el lugar y dialogó con los presentes sobre la importancia de este tipo de acciones en el distrito y sostuvo: “Este es un operativo comunitario que pone en movimiento al Municipio, a vecinos, vecinas, comerciantes e instituciones para mantener cuidada nuestra ribera durante todo el verano. Con equipos de Higiene Urbana, maquinaria específica, recicladores, Embajadores Verdes y los scouts de La Ribera, realizamos una intervención integral para que este lugar emblemático siga siendo un punto de encuentro limpio y disfrutable para todas las familias”.

Respecto a esta iniciativa el secretario de Ambiente y GIRSU, Roberto Gaudio, comentó: “El programa funciona todo el año porque Higiene Urbana se ocupa de tener la playa limpia siempre. Pero en verano, lo que se hace es destinar más personal afectado a esto, debido a la temporada. Hay un tractor que rastrilla todo el tiempo la playa. Normalmente, esto se hace tres veces por semana, pero ahora si el terreno lo permite, se ejecuta todos los días justamente por la temporada de verano. También se colocaron más tachos de carga lateral, para que haya más opciones para que la gente pueda ir a tirar la basura”.

“Playas Limpias” es otra muestra de cómo el Municipio, sobre todo durante la temporada de verano, brinda todos los recursos necesarios para que los vecinos puedan disfrutar la zona de la ribera, no solamente en materia de seguridad, sino también en cuestión de higiene urbana.

Asimismo, también participó de la actividad personal de la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, encabezada por su titular Darío Ortizá, que brindó información de valor respecto a prácticas ambientales. Al mismo tiempo, durante los fines de semana de esta temporada de verano, estará presente personal del área dando concientización sobre la recolección diferenciada y la correcta gestión de los residuos.