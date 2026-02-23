Los equipos viales y cuadrillas municipales, realizaron este lunes, obras de bacheo en hormigón en la intersección de las avenidas Yrigoyen y Alberdi, en el marco del Plan de Municipal de Bacheo, impulsado por la Intendenta en uso de licencia y actual diputada provincial, Mayra Mendoza, y continuado por la jefa comunal interina, Eva Mieri, con fondos 100% municipales.Durante la jornada, cuadrillas de la Secretaría de Servicios Públicos, a cargo de Sebastián García, llevaron adelante el vuelco de hormigón H30 para concretar el arreglo de una losa que se había hundido sobre Yrigoyen, y para esto previamente se estuvieron ejecutando trabajos de rotura y desmonte del hormigón existente más preparación de suelo rasante. Además, se sumaron los trabajos de bacheo en carpeta asfáltica sobre Alberdi entre Yrigoyen y Cevallos. Todo esto llevado adelante con maquinaria y equipo netamente municipal.“El trabajo nuestro es intensificar las tareas de bacheo para que la calzada de esta transitada avenida esté en buen estado y permita el tránsito seguro de los automovilistas y también el cruce de los peatones”, expresó Sebastián García, acompañado por el director general de Bacheo, Sebastián Rodríguez.En este marco, el frentista y responsable de servicios del local de una concesionaria de autos de la zona, Edgardo Rei, destacó la labor del Municipio: “Esta es una obra positiva para nosotros, y la verdad que nos cambia la diaria para quienes trabajamos y caminamos por acá, es un beneficio para todos realmente”.Es importante destacar que estas intervenciones se llevaron adelante a partir de demandas que los vecinos y vecinas de la zona efectuaron al Sistema Único de Atención al Vecino (SUAV), al cual pueden comunicarse llamando de lunes a viernes al 0800-999-5656, de 8 a 14.