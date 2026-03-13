El Municipio de Quilmes informa que desde septiembre de 2025, la Comuna cuenta con un Programa de Recolección de Residuos Voluminosos, que forma parte de una política ambiental integral impulsada desde 2019 por intendenta de Quilmes en uso de licencia y actual diputada provincial, Mayra Mendoza, reafirmando el compromiso de seguir brindando más y mejores servicios para los vecinos y vecinas de Quilmes.

El procedimiento es simple: el vecino envía un mensaje de WhatsApp al 11-2480-8804 y desde la Secretaría de Ambiente y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) se le asigna un día y una franja horaria en la que el equipo municipal pasará por la puerta de su casa para realizar el retiro. El servicio es gratuito y está pensado para facilitar una correcta disposición de estos materiales, evitando que terminen en la vía pública.

Es importante no dejarlos en cualquier parte. La disposición inadecuada de residuos voluminosos genera múltiples problemas: formación de microbasurales, obstrucción de arroyos y desagües pluviales, riesgos sanitarios y hasta la aparición de circuitos informales de recolección sin tratamiento final adecuado.

En este sentido, el secretario de Ambiente y GIRSU, Roberto Gaudio, hizo un pedido claro a la comunidad: "Les pedimos a los vecinos que no dejen estos residuos en esquinas o espacios públicos. Ensucian la ciudad, generan microbasurales y perjudican a todos. Tenemos un servicio gratuito, ordenado y eficiente. Usémoslo". Y destacó que la correcta gestión permite no sólo ordenar el espacio urbano y reducir riesgos ambientales y sanitarios, sino también recuperar materiales que pueden reciclarse y no terminar en disposición final en el CEAMSE.

Este es un servicio gratuito que funciona de lunes a sábados y que ya muestra resultados concretos en el ordenamiento y la limpieza de la ciudad. La iniciativa, propuesta por la gestión local y coordinada por la Secretaría de Ambiente y GIRSU, permite a los vecinos deshacerse de aquellos elementos que, por su tamaño, no pueden ser retirados por el camión recolector habitual. Es para destacar que no todos los municipios cuentan con un servicio de estas características, que requiere logística, planificación y un sistema de tratamiento adecuado.

El programa incluye el retiro de muebles como sillas, mesas, colchones y placares; neumáticos en desuso; chatarra grande: heladeras, cocinas, lavarropas, tachos y recipientes de gran tamaño, y escombros (hasta 1 metro cúbico y debidamente embolsados). Gracias a la infraestructura del Ecoparque Quilmes, los residuos retirados son clasificados y derivados a procesos de reciclaje cuando corresponde. En caso contrario, se envían a disposición final bajo las normas vigentes. Este circuito formal permite dar trazabilidad y tratamiento adecuado a cada material. Un dato que marca el impacto es que en el mes de enero 2026 se recolectaron 265,2 toneladas de residuos voluminosos, un número que refleja tanto la magnitud de la demanda como el buen funcionamiento del sistema.