El sábado 14 de marzo, a las 9:00 am, se llevará a cabo una nueva jornada de "Puesta en Valor" en el marco del programa "Memoria Activa", en la sede de la Asociación Civil Cultural y Deportiva "Brillito De Luz", ubicada en la calle 35 N° 657, barrio "La Sirena", Florencio Varela.

La institución "Brillito De Luz" trabajará en conjunto con el Polo Social y Educativo de Florencio Varela para brindar cursos dirigidos a la juventud del barrio "La Sirena". El objetivo es promover la memoria, la verdad y la justicia, en el mes de marzo, dedicado a estos valores.

Detalles del evento

- Fecha: Sábado 14 de marzo

- Hora: 9:00 am

- Lugar: Calle 35 N° 657, barrio "La Sirena", Florencio Varela

- Organización: Asociación Civil Cultural y Deportiva "Brillito De Luz" y Polo Social y Educativo de Florencio Varela

- Actividad: Cursos para la juventud del barrio "La Sirena" en el marco de "Memoria Activa"

Objetivo

La iniciativa busca promover la memoria activa y el desarrollo de actividades educativas y sociales para la juventud del barrio "La Sirena", en colaboración con el Polo Social y Educativo de Florencio Varela.