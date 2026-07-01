EL CAMINO hacia la sanación a veces se revela simplemente permitiendo que el cuerpo haga lo que está destinado a hacer. La terapia craneosacral es una modalidad ancestral que apoya la capacidad innata del cuerpo para sanarse a sí mismo. Su poder reside en su suavidad y en su capacidad para elevar nuestro bienestar general, lo que la convierte en un recurso increíble para lograr un equilibrio sostenible entre mente y cuerpo.

Recientemente asistimos a una sesión con la fisioterapeuta integrativa radicada en Los Ángeles, Jenny Wirt, quien incorpora la terapia craneosacral en su práctica corporal para ayudar a eliminar bloqueos físicos y emocionales. Nos sorprendió lo profundamente ligeros pero conectados con la tierra —y completamente libres de dolor— que nos sentimos después de una sola sesión. Le pedimos a Jenny que nos contara más sobre esta modalidad casi mágica y por qué esta práctica poco difundida vale la pena probarla…

¿Qué es la terapia craneosacral?

La terapia craneosacral es una técnica suave y manual que potencia las capacidades de autocuración del cuerpo. Funcionando como un sistema fisiológico propio, el sistema craneosacral (CS) es esencialmente el flujo y reflujo del líquido cefalorraquídeo (LCR) que rodea el cerebro y la médula espinal mientras se produce y reabsorbe dentro de un sistema hidráulico semicerrado. Esto crea una sutil expansión y contracción rítmica del cuerpo a medida que pulsa, denominada movimiento craneosacral.

A medida que atravesamos la vida, comenzando desde el nacimiento, nuestros cuerpos almacenan “traumas” en forma de restricciones dentro de la fascia, las membranas durales y otros tejidos. Esto limita su movimiento y, por lo tanto, restringe el movimiento esquelético en respuesta al flujo. Estos traumas almacenados pueden ser el resultado del uso repetitivo, experiencias emocionales, lesiones o incluso de los factores de estrés normales de la vida diaria. La terapia craneosacral (CST) facilita la liberación de estos traumas retenidos para restaurar el ritmo normal. Aunque está compuesta por el sistema nervioso central desde el cráneo hasta el sacro, puede palparse y, por lo tanto, tratarse en cualquier articulación.

¿Dónde se originó esta práctica?

El Dr. John Upledger descubrió por primera vez el pulso craneosacral en 1971 mientras asistía a un neurocirujano en una cirugía de la membrana dural (que contiene el LCR). Esta se movía rítmicamente, dificultando la realización del procedimiento. Este descubrimiento impulsó la transición de su práctica hacia la osteopatía craneal en el Departamento de Biomecánica de la Facultad de Medicina Osteopática de la Universidad Estatal de Michigan.

Upledger observó que el cráneo no estaba fusionado como se creía anteriormente, sino que permanecía en constante movimiento sutil en las suturas donde se unen los huesos del cráneo. Desarrolló técnicas para eliminar las restricciones tisulares que actúan como bloqueos para un movimiento craneosacral óptimo y para el correcto funcionamiento del sistema.

¿Cómo funciona la terapia craneosacral?

Un tratamiento típico comienza con el cliente acostado. Primero, percibo el ritmo en varios puntos del cuerpo para evaluar la frecuencia, amplitud, simetría y calidad del pulso en busca de anomalías. Esto me orienta hacia las zonas donde el cuerpo está reteniendo tensión.

Luego trabajo con el cuerpo para facilitar la liberación de capas de restricciones físicas o emocionales en la fascia y otros tejidos. Es una técnica de acompañamiento más que de imposición. El trauma retenido comienza a liberarse de los tejidos mediante la colocación específica de mis manos, la intención y la dirección de la energía. Una vez eliminado el bloqueo de tensión, las estructuras afectadas pueden comenzar lentamente a moverse hacia una alineación más óptima.

Siempre es el cuerpo el que libera, y yo sigo ese proceso mientras se desenrolla suavemente. Debido a que la fascia es una única pieza continua de tejido conectivo que recorre todo el cuerpo desde la cabeza hasta los pies, abordar limitaciones en una zona puede liberar movimiento en otra.

¿Qué se siente durante una sesión de terapia craneosacral?

Con frecuencia se percibe calor o vibración mientras los tejidos se liberan y se desenrollan. Los clientes suelen sorprenderse al descubrir que es su propio cuerpo el que genera ese calor o movimiento, y no mis manos.

Debido a que la fascia es continua, es posible experimentar sensaciones (o liberaciones) en una parte diferente del cuerpo a aquella que se está tratando directamente. Es una experiencia muy relajante que reinicia el sistema nervioso y continúa procesándose durante varios días, permitiendo que el cuerpo se autocorrija.

La experiencia posterior es única para cada persona, pero con frecuencia se recomienda aumentar la ingesta de agua, descansar y/o utilizar técnicas de liberación emocional para facilitar el procesamiento y la sanación.

¿Qué afecciones trata la terapia craneosacral?

Es especialmente beneficiosa para tratar dolores de cabeza, lesiones musculoesqueléticas, dolor de cuello, espalda o pelvis, inflamación articular y limitaciones en el rango de movimiento, así como asma y otros procesos patológicos.

Sin embargo, realmente creo que cualquier persona puede beneficiarse porque todos utilizamos nuestro cuerpo a diario y, por lo tanto, acumulamos tensión emocional. Todavía no he encontrado una persona con cuerpo —presente síntomas o no— que no tenga desequilibrios o restricciones. Muchas veces no son conscientes de ellos y normalmente solo los perciben cuando se manifiestan como molestias físicas o enfermedad.

¿Qué papel desempeña la terapia craneosacral dentro de la fisioterapia?

Combino la evaluación fisioterapéutica de la alineación y la función muscular con técnicas suaves de liberación y manipulación mediante la terapia craneosacral y otras modalidades de sanación.

Todas las técnicas que utilizo actúan sobre el sistema nervioso central para permitir que el cuerpo libere las restricciones que está reteniendo, en lugar de forzar agresivamente el movimiento o la manipulación. A lo largo de una serie de sesiones, el cuerpo se realinea de manera natural y vuelve al equilibrio.

¿Cuáles son los beneficios emocionales o energéticos?

Podemos almacenar emociones en nuestros tejidos y la CST proporciona una liberación física de esas emociones. También tiene efectos positivos sobre el estado de ánimo gracias a la reducción del estrés y a la mejora de la función cerebral.

La alineación de la columna vertebral puede influir tanto en el flujo como en la energía del líquido cefalorraquídeo. Imagina una columna curva o una pelvis rotada: ¿cómo no generaría eso una especie de obstrucción en el flujo mientras este se desplaza desde la parte superior de la columna hasta la inferior?

¿Cómo sabemos que realmente funciona? ¿Existe investigación al respecto?

Al tratarse de una técnica relativamente nueva y que trabaja a través del cuerpo sutil, es cierto que existe poca investigación. Sin embargo, algunos estudios sugieren que es útil para tratar diversos trastornos, entre ellos el asma, la fibromialgia, la demencia, las migrañas y el dolor cervical.

Desde mi experiencia clínica personal, sin embargo, no he encontrado un tratamiento más impactante y poderoso. Ha transformado completamente mi práctica y ha permitido que mis clientes obtengan mejores resultados en menos tiempo.

Puedo percibir cómo los tejidos se suavizan alrededor de una articulación rígida e inflamada, o cómo cambia una alineación, de una manera que antes no podía. Me han dicho que tengo “manos mágicas” y he tenido clientes que recuperaron casi todo su rango de movimiento en una sola sesión después de una cirugía de reemplazo total de rodilla.

También he logrado calmar síntomas relacionados con el asma y aliviar migrañas en algunos clientes. Debido a que estas técnicas permiten que el cuerpo libere restricciones en lugar de aplicar presión y fuerza adicionales, mis clientes suelen preferirlas.

¿Qué debo esperar de una sesión de fisioterapia integrativa con terapia craneosacral?

Todas las sesiones comienzan con una evaluación de la postura y la alineación, del ritmo craneosacral y de la activación neuromuscular.

Normalmente me enfoco primero en el núcleo corporal y la pelvis, ya que todo se origina allí, mientras también abordo áreas específicas cuando es necesario. Utilizo un contacto suave y ligero para permitir que las estructuras se alineen, liberando tensión muscular, tejido cicatricial y meridianos de acupuntura.

Aunque las técnicas son suaves y relajantes, facilitan una liberación profunda dentro de los tejidos. También proporciono aromas, sonidos, técnicas de liberación emocional y colores de apoyo (para incorporar el equilibrio de los chakras) con el fin de favorecer aún más la sanación.

Además, busco empoderar a mis clientes mediante ejercicios para realizar en casa que ayuden a mantener la realineación, permitan el correcto funcionamiento muscular y prevengan lesiones.

Olga Marinaro 11 6884-2229