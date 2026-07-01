Lanús Gobierno convoca a los vecinos y a las vecinas a acercarse a la Peña que se realizará el miércoles 9 de julio, desde las 12, en el Parque Central Las Colonias ubicado en Salta y Purita, en Remedios de Escalada, con el propósito de celebrar el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina. El evento contará con distintos shows y el cierre musical estará a cargo del reconocido artista folklórico Bruno Arias.

En la ocasión, las ciudadanas y los ciudadanos podrán disfrutar de espectáculos en vivo, propuestas culturales, gastronomía típica y la Feria Hecho en Lanús, donde emprendedores y emprendedoras locales ofrecerán sus productos artesanales a precios populares.

La jornada contará con la participación de Argentina Ballet, Nico Cristilli, Mariano "Pampero" Escobar, Mariana Huizenga, Legado Criollo, Los Duarte y "El Cuervo" Pajón. El cierre estará a cargo de Bruno Arias, reconocido referente del folclore argentino y consagrado en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2013, quien ofrecerá un espectáculo que recorrerá las tradiciones musicales argentinas.

Esta iniciativa forma parte de las actividades que Lanús Gobierno impulsa para promover el encuentro de la comunidad, acompañar a los artistas locales y fortalecer los espacios culturales en distintos puntos del distrito.