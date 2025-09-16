En el marco de la campaña de vacunación contra el dengue, Lanús Gobierno aplicará la vacuna de forma pública, gratuita y sin la necesidad de presentar una orden médica a vecinas y vecinos que se encuentren en un rango etario de 15 a 59 años, hayan tenido o no la enfermedad.

Para acceder a este beneficio, deberán registrarse en www.ms.gba.gov.ar/sitios/misaludy solicitar turno, que será enviado vía mail. Quienes se hayan inscripto anteriormente y no cumplieran con los requisitos entonces solicitados, recibirán el turno en su correo electrónico a partir del lunes 15 de septiembre.

Deberás tener en cuenta los siguientes puntos:

La vacuna está contraindicada durante el embarazo y la lactancia, en personas inmunocomprometidas o en tratamiento con quimioterapia o corticoides en altas dosis.

En caso de haber tenido dengue, es necesario que pase un lapso de 6 meses hasta recibir la vacuna.

Deberán pasar 3 meses entre la primera y la segunda dosis.

De esta forma, Lanús Gobierno continúa trabajando en mejorar la calidad de vida de las y los vecinos, llevando adelante el compromiso asumido desde el primer momento en materia de salud pública.