Con 135 años de historia, Quilmes se ha consolidado como un ícono nacional, construyendo un vínculo único con los argentinos basado en el compromiso a largo plazo y un profundo arraigo a la historia y los valores del país. Hoy, Quilmes es mucho más que una cerveza: representa el orgullo y la identidad argentina a través de generaciones.

A lo largo de este camino, la marca ha estado siempre cerca de los argentinos, acompañando sus pasiones: el fútbol, la música, la Fórmula 1 y tantos momentos que unen al país, convirtiéndose en una compañera fiel de cada encuentro y celebración. Todo comenzó hace casi 135 años, cuando se sirvió el primer chopp en la ciudad de Quilmes, dando inicio a una historia que hoy forma parte de la identidad argentina.

Como marca icónica que celebra lo que nos hace únicos, Quilmes presenta su nueva campaña inspirada en lo que solo nosotros entendemos: la argentinidad. La propuesta, creada por La América, reúne a grandes referentes nacionales como Colapinto, La Sole y Di María, quienes, al igual que Quilmes, representan lo que significa ser argentinos, reflejando la identidad, la amistad y la familia que nos unen.

Para Guido “Chapa” Lofiego, Director de marca Quilmes, “Quilmes es tan argentina como lo es el mate, el truco, el asado con amigos. Nuestra lata es una representación de los colores de nuestra bandera. Hoy, la cerveza Quilmes es mucho más que una bebida; es un símbolo de la emoción y la pasión que nos caracteriza a los argentinos.”

El objetivo de esta nueva e ingeniosa campaña es responder por qué Quilmes merece un lugar en la mesa de los argentinos, ya sea en esos domingos de Fórmula 1 o en los fines de semana de fútbol y asado con amigos. La respuesta es simple: Quilmes es la cerveza argentina. Este spot busca activar esa fibra que une a todos los argentinos, apelando tanto al orgullo como a la razón, porque el común denominador entre Quilmes, La Sole, Di María, Gardel, Colapinto y San Martín es uno: Argentina.

Acerca de Cervecería y Maltería Quilmes

Con 134 años de historia en Argentina, Cervecería y Maltería Quilmes se ha consolidado como una de las compañías de bebidas más importantes de la región. Elabora, distribuye y comercializa cervezas, gaseosas, vinos, sidras, espumantes, energizantes, aguas minerales, jugos e isotónicos, en alianza con empresas líderes como PepsiCo, Nestlé, RedBull y Bodegas Cuvillier. De cara a sus consumidores desarrolló TaDa, la aplicación de envío de bebidas número 1 de Argentina, y de cara a sus clientes,

BEES, la plataforma B2B que renueva la experiencia de compra y mejora el negocio de sus puntos de venta en todo el país a través de la inclusión digital. La compañía cuenta con más de 5000 empleados directos y 90.000 colaboradores indirectos en toda la Argentina, además de 10 plantas productivas incluyendo cervecerías y plantas de gaseosas, 1 bodega, 2 malterías, 1 chacra de lúpulo, 1 fábrica de tapas, 7 oficinas regionales de venta y 7 centros de distribución. Además, trabaja con una red de más de 4.000 proveedores PyME y 120 distribuidores abasteciendo 250.000 puntos de venta en todo el país. En 2024 lideró el ranking de ventas del complejo cebada. Desde su creación en 1890, ha construido una trayectoria de compromiso con el desarrollo económico, social y ambiental de la Argentina. Desde 2019 es la primera compañía de consumo masivo en migrar su matriz energética a 100% renovable y en 2022 anunció su camino hacia la carbono neutralidad a 2040, reafirmando su compromiso de largo plazo en el país.