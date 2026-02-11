MetroGAS obtuvo el Premio Nacional a la Calidad 2025 en la categoría Gestión Integral de Empresas Grandes, el reconocimiento más importante del país para organizaciones privadas y públicas que alcanzan niveles de excelencia en sus procesos y en sus resultados.

Este galardón que administra la Fundación Premio Nacional a la Calidad es la máxima distinción que se otorga a empresas e instituciones públicas que implementan modelos de gestión para mejorar la calidad de sus productos, servicios y procesos, con un enfoque a la mejora continua y la sostenibilidad.

El presidente de MetroGAS, Andrés Scarone, expresó que el reconocimiento obtenido “ratifica la decisión estratégica de una compañía que es líder en la industria del gas y que en los últimos años logró implementar proyectos innovadores y mejorar la eficiencia operativa”.

El premio potencia la competitividad global y destaca el nivel de madurez en la gestión de las empresas, alineado con los más exigentes estándares internacionales. Fue instituido por el Congreso Nacional mediante la Ley 24.127 y se divide en dos vertientes: una para el sector público y otra para el sector privado, en la que resultó premiada MetroGAS.

“Es un día de gran orgullo para los que hacemos MetroGAS. Desde hace cinco años nos planteamos como objetivo estratégico convertirnos en una empresa más moderna, ágil y rentable, y trabajamos en equipo para llevar adelante este proceso de transformación que hoy se corona con este prestigioso reconocimiento”, sostuvo nuestro CEO, Sebastián Mazzucchelli.

Como parte del proceso de implementación y despliegue del Modelo de Excelencia, durante 2022, 2023 y 2024 MetroGAS obtuvo tres Certificaciones Oro en “Mejores Prácticas de Gestión Integral”, luego de haber superado el puntaje requerido en la calificación interna, según las bases del concurso.

El director ejecutivo de la Fundación Premio Nacional a la Calidad, Jorge Ferreiro, resaltó “la madurez de la gestión de MetroGAS” para la obtención del galardón: “Destacamos especialmente el aporte de todos sus colaboradores, cuyo compromiso, liderazgo y trabajo cotidiano hicieron posible alcanzar este hito, consolidando a la compañía como un referente en gestión y excelencia organizacional”.

Este premio es otorgado a aquellas instituciones que demuestran un alto nivel de calidad operacional, tras una evaluación de su desempeño integral. El proceso contempla aspectos como el liderazgo, mercados y clientes, innovación, personas, recursos y responsabilidad social, promoviendo así modelos de gestión que impulsan la calidad, la productividad y la sostenibilidad a largo plazo.

“A partir del 2021, implementamos y desplegamos el modelo Camino a la Excelencia, que nos permitió hacer evolucionar nuestra gestión, fortalecer capacidades, desarrollar competencias clave y afianzar prácticas que hoy se traducen en un reconocimiento que reafirma que estamos en la dirección correcta”, explicó Mazzucchelli.

El reconocimiento reafirma el compromiso de MetroGAS de seguir trabajando con foco en la mejora continua y la innovación, para brindar un servicio cada vez más eficiente y sostenible a sus usuarios y acompañar el desarrollo de las comunidades donde opera.