El intendente de Lanús, Julián Álvarez, recibió en su despacho del Palacio Municipal a su par de Dolores, Juan Pablo García, con quien firmó un convenio para que las vecinas y los vec

inos del distrito accedan a un 30% de descuentos en la entrada a su Parque Termal Municipal, que alcanza hasta un máximo de cuatro personas por grupo familiar o acompañantes.

“Convocamos a las y los lanusenses a visitar esas hermosas termas que hay en

Dolores. Ya hay muchos vecinos de los centros de jubilados que están yendo también. Muchas gracias Juan Pablo por visitar Lanús y felicitaciones por todo lo que estás haciendo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas de esa gran ciudad”, expresó Álvarez.

Por su parte, García sostuvo que “le agradezco a Julián por la firma del convenio y obviamente están todos invitados a pasar un día muy lindo en termas y a conocer nuestra ciudad, que tiene mucha historia con patrimonio arquitectónico e histórico, y con muchos espacios verdes. Este fin de semana vamos a festejar el carnaval y en marzo tendremos la Fiesta Nacional de la Guitarra, no se lo pueden perder. Los esperamos”.

Durante el encuentro, ambos Jefes comunales conversaron sobre la importancia de trabajar en equipo para la promoción de actividades y propuestas culturales, con el objetivo que los vecinos y las vecinas puedan disfrutar y aprovechar las opciones disponibles.