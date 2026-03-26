Lanús Gobierno informa el cronograma de actividades que se desarrollarán hasta el jueves 2 de abril en el Paseo Héroes de Malvinas, ubicado en Remedios de Escalada de San Martín y Concejal H. Noya, en Lanús Oeste, en el marco del 44° aniversario de la gesta de Malvinas.

La propuesta comenzó este jueves 26 de marzo con una posta de salud y de zoonosis y continuará el viernes 27, a las 16, con la concreción de una jornada de autocuidado abierta a toda la ciudadanía en general. Por otro lado, el sábado 28 a las 16 se llevará adelante la charla “Todos dieron algo, algunos dieron todo”, en homenaje a los lanusenses caídos en combate.

Mientras que el domingo 29 a partir de las 17 se realizará un taller de folklore; el lunes 30 a las 14 habrá una nueva posta de salud y de zoonosis; el martes 31 desde las 16 se brindará una nueva jornada de autocuidado; el miércoles 1 de abril a las 19 se llevará a cabo la marcha de antorchas y vigilia en la plaza Gran Capitán de los Andes (avenida Hipólito Yrigoyen N° 3863, Lanús Oeste); y el jueves 2 a las 10 culminará con el desfile cívico.