Este viernes el GIRSU tiene elecciones de delegados. Lo llamativo es que dos mujeres enfrentan la conducción de Ariel “Pelado” Mantovani, y a través de la Lista 1 buscan consolidarse delegadas. Durante la jornada electoral del STMQ votarán unos 500 trabajadores.

Mancuello Shirly fue la primera delegada mujer del GIRSU, y busca su reelección en el área de recolección turno noche. Mientras que Johana Godoy Riveros, pujará por la delegación del área de carga lateral.

Al ser consultada por este medio, Shirly contó cómo se siente rodeada de tantos hombres que tiene el GIRSU cumpliendo el rol de Delegada. “Al principio costó, pero con el día a día me acostumbre y trato de ayudarlos a todos los compañeros. Conmigo siempre se portaron muy bien. Hay algunas cuestiones para mejorar, y todo tiene solución, no hay grandes falencias”, dijo.

Sobre los problemas, explicó que “siempre estoy para dar una mano, sea para cerrar un artículo o vacaciones, o lo que los compañeros necesiten. La plata que no alcanza. Estamos en una época complicada a nivel país”.

¿Qué crees que se hizo mal la conducción de Mantovani?

Las diferencias que tengo con él es que yo estoy 8 horas diaria acá por mis compañeros, y creo que es hora de renovar. Hay que darle otro giro, y darle nuevas oportunidades a los compañeros. Vamos a ganar y a defender a los compañeros.