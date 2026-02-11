Nadie respetó la ordenanza que buscó ayudar en tiempos difíciles de pandemia. Finalizada la confinación, allá por el 2022, los comerciantes se apropiaron de las calles haciendo propia la Vía pública.

Ante esta situación, el bloque de concejales de la Unión Cívica Radical Quilmes ultima por estas horas el proyecto de ordenanza por el que impulsará el desarme de los peligrosos y fuertemente cuestionados decks.

Según trascendió, el proyecto busca que los comerciantes liberen las calles céntricas de la Ciudad, en un plazo que será consensuado por el Ejecutivo local, quien tendrá la facultad de fiscalizar el desmantelamiento de las peligrosas estructuras.

Aseguran que en los próximos días el proyecto será presentado en el Concejo Deliberante de Quilmes.