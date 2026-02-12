El Municipio avanza con la pavimentación de cuadras en todo el distrito y durante este jueves, la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, supervisó las tareas de asfalto de cuatro nuevas calles en Ezpeleta, que mejorarán sustancialmente la conectividad de diferentes barrios, y que se financian con fondos netamente comunales.

“Este tipo de obras son las que nos llenan de alegría y de responsabilidad, porque muchos decían que las esperan desde hace más de 40 o 50 años, y pensaban que nunca les iba a llegar el pavimento a la puerta de casa. Esto no es solo el hormigón, es la posibilidad de dignificar a las familias frentistas y es el objetivo principal de nuestra gestión, poder llegar a cada rincón de nuestra ciudad para llevar no solo pavimentos, sino dignidad, posibilidades, igualdad de oportunidades en cada uno de los territorios. Así nos lo pidió hace 6 años Mayra y lo venimos concretando”, sostuvo Eva, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Cecilia Soler, y el subsecretario de Obras e Infraestructura, Ramiro Beltrani.

Y destacó: “Nuestra responsabilidad no es en base a promesas, sino a compromisos, con lo que hay una diferencia enorme. Y en ese compromiso sepan que cuentan con esta gestión y con este equipo de trabajo para seguir ampliando derechos y que ellos, los más pequeños, puedan tener una mejor calidad de vida de la que vivimos nosotros hace muchos años”.

Los funcionarios recorrieron las tareas que se están desarrollando en la zona, saludando a los trabajadores y a las y los vecinos presentes, con quienes dialogaron acerca de las mejoras y la situación del barrio.

En este marco, Ceci Soler, comentó: “Esta es una obra 100% financiada con el aporte de los vecinos y las vecinas a través de la tasa municipal, muy esperada desde hace muchos años y vamos a avanzar en Río de Janeiro y en Sucre. Es un pavimento de hormigón con cordón cuneta y obra hidráulica, para que el agua escurra bien y no tengamos acumulación. Y esperamos, con mucho esfuerzo de la Intendenta, poder seguir avanzando en el resto de las cuadras que faltan en esta zona de Ezpeleta, Villa Augusta y los alrededores”.

Una de las vecinas del barrio, Inés Elga, afirmó: “Vivo hace casi 80 años en el barrio y es una maravilla la vida con asfalto, cambia todo. La intendenta me contó las cosas que tienen pensado hacer y me parece bien que vengan los funcionarios porque yo por mi edad no puedo ir hasta Alberdi. Lo del asfalto es una felicidad muy grande”. En esa línea, Gregoria Rodríguez, dijo: “Veo que mis nietos van a poder disfrutar algo que yo no, yo me iba a trabajar muy temprano y estaba todo lleno de barro. Hoy con mis 87 años llegué a ver el asfalto que muchos no pudieron. Le agradecí mucho a Eva, me pone feliz porque los funcionarios se preocuparon y por eso deseo que todo siga para mejor”.

El Plan de Pavimentación del Municipio ya lleva más de 1.300 cuadras pavimentadas y se espera llegar a las 1.600 al final de este segundo mandato, uno de los compromisos asumidos para el Plan Bianual 2025/27. Concretamente, las tareas se desarrollan en Río de Janeiro, desde avenida República de Francia hasta Ecuador y Honduras, entre Panamá y Colombia, completando un total de cuatro nuevas calles.

El proyecto actualmente en curso corresponde a la ejecución de pavimentos en las calles que aún son de tierra o donde el estado de los mejorados asfálticos no sea bueno y dificulte el normal tránsito. Para ello se proyectan pavimentos rígidos de hormigón con cordón cuneta, otorgándole conectividad a gran parte de la población con las avenidas y calles principales del barrio, permitiendo así un ingreso y egreso de las ambulancias y servicios de recolección de residuos más eficiente.