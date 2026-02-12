La Escuela Primaria de Adultos Centro “Los Eucaliptus” comunica a la comunidad que se encuentra abierta la inscripción para jóvenes y adultos que deseen finalizar sus estudios primarios.

Dirección: Calle 862 N° 2531, Depto. 2, entre 896 y 897. Sede: EEPA 701

Destinatarios

Jóvenes a partir de los 14 años.

Adultos sin límite de edad.

La institución ofrece títulos oficiales y atención personalizada, acompañando a cada estudiante en su proceso de aprendizaje.

Requisitos de inscripción:

-DNI

-Fotocopia de DNI

-Fotocopia de CUIL

Horarios disponibles:

Turno Tarde: 13:30 a 16:30 hs.

Turno Vespertino (Noche): 17:30 a 20:30 hs.

Desde la institución destacan que nunca es tarde para aprender y avanzar:

“Tu esfuerzo vale. Nunca es tarde para aprender y avanzar. ¡Vos podés!”

Para más información, comunicarse al  11-3760-0758 Contacto: Seño Lina