La Escuela Primaria de Adultos Centro “Los Eucaliptus” comunica a la comunidad que se encuentra abierta la inscripción para jóvenes y adultos que deseen finalizar sus estudios primarios.
Dirección: Calle 862 N° 2531, Depto. 2, entre 896 y 897. Sede: EEPA 701
Destinatarios
Jóvenes a partir de los 14 años.
Adultos sin límite de edad.
La institución ofrece títulos oficiales y atención personalizada, acompañando a cada estudiante en su proceso de aprendizaje.
Requisitos de inscripción:
-DNI
-Fotocopia de DNI
-Fotocopia de CUIL
Horarios disponibles:
Turno Tarde: 13:30 a 16:30 hs.
Turno Vespertino (Noche): 17:30 a 20:30 hs.
Desde la institución destacan que nunca es tarde para aprender y avanzar:
“Tu esfuerzo vale. Nunca es tarde para aprender y avanzar. ¡Vos podés!”
Para más información, comunicarse al 11-3760-0758 Contacto: Seño Lina