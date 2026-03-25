En una actividad conjunta con el Espacio de Fraternidad Argentino-Cubana y el colectivo Estamos con Cuba, se proyectará el documental Tarará, realizado por un avellanedense. Está abierto a la comunidad.

Este jueves 26 de marzo a las 18 horas en la sede del Sindicato Unificado Municipales de Avellaneda (SUMA) se realizará una jornada de cine debate en solidaridad con la República de Cuba.

En la ocasión se proyectará el documental "TARARÁ, LA HISTORIA DE CHERNOBYL EN CUBA", que relata la historia de los miles de niños afectados por la tragedia de Chernobyl que recibieron tratamiento médico gratuito en la isla caribeña.

La película, estrenada en 2021, fue realizada por el cineasta avellanedense Ernesto Fontán, y a través del relato de dos ucranianos cuenta la historia de miles de niños afectados por la explosión de la central nuclear de Chernobil, que llegaron a la ciudad de Tarará en Cuba, para participar de un programa integral de recuperación para las víctimas. A través del relato de los protagonistas de este programa de atención médica inédito en el mundo, el film reconstruye una apasionante historia de solidaridad y resiliencia.

La actividad es abierta a todo el público y se realizará en la sede del SUMA, sita en avenida Belgrano 1289 de Avellaneda, el jueves 26 de marzo a las 18 horas.

CAMPAÑA SOLIDARIA: PANELES SOLARES PARA CUBA

Durante el evento, la organización invita a sumar un granito de arena a la campaña para la compra de paneles solares destinados a la isla.