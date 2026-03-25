“Supervisamos las tareas de bacheo en hormigón en Los Eucaliptus, cumpliendo con el pedido que hicieron los frentistas a través del SUAV (0800-999-5656). El objetivo, tal como lo marcó Mayra Mendoza a lo largo de su gestión, es elevar el piso de dignidad de las y los vecinos de todos los barrios de Quilmes. Por eso estamos junto a ellos, para dialogar y ver que su demanda fue atendida por el Municipio”, expresó Mieri, acompañada por el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García.

En este marco, García explicó: “En esta ocasión estamos trabajando con cuadrillas, máquinas y herramientas municipales, con financiamiento 100% local, atendiendo un pedido que hicieron los comerciantes de la zona. Es una calle que tiene muchos locales, y por la cual pasan dos líneas de colectivos, ya que es una arteria fundamental para el ingreso al barrio”.

Los trabajos, llevados adelante tras una demanda ingresada en el Sistema Único de Atención al Vecino (SUAV), consisten en una intervención de bacheo en hormigón interviniendo con mini rompedora el sector afectado, preparando el suelo y volcando hormigón H30 para rellenar la caja. A partir de esto, la zona estará cerrada al tránsito por 10 días para un correcto fraguado del material.

A su vez, varios frentistas se mostraron conformes con la intervención del Municipio en el barrio. Daiana Silva, que tiene su oficina de seguros en la zona de los trabajos, destacó: “La verdad estoy muy contenta de que esto lo empiecen a arreglar y que en diez días esté mejor de lo que estaba antes”. En tanto, otra comerciante a cargo de un bazar, Diana Isasi, sostuvo: “Esta es una calle importante y muy transitada, y este era un reclamo porque se acumulaba agua, y al pasar los autos, afectaba a los comercios; así que me alegra mucho que lo puedan arreglar”.

Estuvieron presentes el director general de Bacheo, Sebastián Rodríguez, y el director de la Base Operativa de San Francisco Solano, Matías Cejas.