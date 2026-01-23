El Municipio de Quilmes informa que la intendenta interina local, Eva Mieri, entregó este viernes credenciales a 30 nuevos inspectores de Tránsito y de Vía Pública de la Agencia de Ordenamiento Urbano y Vial, que cumplieron con las instancias de formación y exámenes correspondientes, en una actividad que se desarrolló en la sede de este organismo, ubicada en Joaquín V. González 445, de Quilmes Oeste.“Quería decirles que cuenten con esta gestión y con este equipo de trabajo que, como nos enseñó y nos marcó el rumbo nuestra compañera Mayra Mendoza, busca seguir poniendo en el centro de cada política pública a nuestros vecinos y vecinas, y que los trabajadores municipales no solo se sientan parte de lo que para nosotras es la familia municipal, sino también para seguir reivindicando su rol y poniendo mayores derechos y jerarquía a cada una de sus tareas”, señaló Mieri, acompañada por el secretario de la Agencia de Ordenamiento Urbano y Vial, Lucas Schuld.

En tanto, Schuld explicó: “Lo que implica esto es llevar el poder de policía municipal a todas las esquinas del territorio quilmeño. Es mayor presencia del Estado, no solamente para lo que es prevención en seguridad, sino para lo que es el ordenamiento urbano, que hoy es tan necesario”.

Durante la jornada, Mieri y Schuld les entregaron las credenciales a los agentes, que son parte de los 250 que patrullan las calles diariamente, y que finalizaron esta instancia, la cual representa un paso significativo en la jerarquización del personal y en la consolidación de estándares de capacitación interna.

A su vez, los funcionarios recorrieron las instalaciones de la Agencia de Ordenamiento Urbano y Vial, donde supervisaron el funcionamiento de las distintas áreas, oficinas y espacios administrativos, y también, fueron parte del reconocimiento que se le realizó a la subdirectora de Tránsito, Laura Moyano, por su trayectoria y compromiso.

Estuvieron presentes en la actividad el subsecretario de Ordenamiento Urbano, Lucas Scrobot, y su par de Administración y Transporte, Gervasio Herrera; y las y los directores de Patrulla Urbana, Marcelo Ponzi; de Logística, Daniela Fernández, y de Personal y RRHH, Mora González Almirón.