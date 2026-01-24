El Ministerio de Cultura presenta Buenos Aires: Cuatro momentos de su historia, una serie de recorridos guiados que invitan a descubrir la Ciudad de Buenos Aires a través de cuatro etapas de su desarrollo, desde la fundación hasta el siglo XX, a partir de sus espacios, transformaciones urbanas y procesos sociales. La experiencia propone un viaje por sus sitios emblemáticos, las transformaciones urbanas y los procesos sociales que marcaron su identidad, con la guía del historiador porteño —distinción otorgada por la Legislatura de Buenos Aires— Leonel Contreras.
- De la Fundación al Virreinato
Un recorrido de San Telmo a Retiro para descubrir los orígenes de Buenos Aires y su transformación desde 1580 hasta la época virreinal.
Martes 27/01, 18 h
Punto de encuentro: Defensa y Brasil (Parque Lezama)
Punto de finalización: Plaza San Martín
Sin cupo – Sin inscripción
Duración: 3 h
Se suspende por lluvia
- Del Virreinato a Caseros
Una mirada al centro porteño que aborda los procesos políticos y urbanos que marcaron el paso de la colonia a la Organización Nacional.
Martes 03/02, 17:30 h
Punto de encuentro: Av. Belgrano y Lima (Plazoleta Provincia de Jujuy)
Punto de finalización: 25 de Mayo y Tte. Gral. Juan D. Perón
Sin cupo – Sin inscripción
Duración: 3 h
Se suspende por lluvia
- De Caseros al Centenario
A través de los espacios que reflejan la consolidación del Estado moderno y el crecimiento de Buenos Aires desde los años previos a la Federalización de 1880 a la Belle Époque.
Lunes 09/02, 17.30 h
Punto de encuentro: Tucumán y Libertad (Plaza Lavalle)
Punto de finalización: Av. de Mayo y Chacabuco
Sin cupo – Sin inscripción
Duración: 3 h
Se suspende por lluvia
- El siglo XX
La gran metrópolis latinoamericana contada en sus escenarios históricos para comprender los cambios sociales, culturales y urbanos que dieron forma a nuestra Buenos Aires moderna.
Martes 24/02, 17 h
Punto de encuentro: Bolívar e Hipólito Yrigoyen (Plaza de Mayo)
Punto de finalización: Plaza San Martín
Sin cupo – Sin inscripción
Duración: 3 h
Se suspende por lluvia
