El Ministerio de Cultura presenta Buenos Aires: Cuatro momentos de su historia, una serie de recorridos guiados que invitan a descubrir la Ciudad de Buenos Aires a través de cuatro etapas de su desarrollo, desde la fundación hasta el siglo XX, a partir de sus espacios, transformaciones urbanas y procesos sociales. La experiencia propone un viaje por sus sitios emblemáticos, las transformaciones urbanas y los procesos sociales que marcaron su identidad, con la guía del historiador porteño —distinción otorgada por la Legislatura de Buenos Aires— Leonel Contreras.

De la Fundación al Virreinato

Un recorrido de San Telmo a Retiro para descubrir los orígenes de Buenos Aires y su transformación desde 1580 hasta la época virreinal.

Martes 27/01, 18 h

Punto de encuentro: Defensa y Brasil (Parque Lezama)

Punto de finalización: Plaza San Martín

Sin cupo – Sin inscripción

Duración: 3 h

Se suspende por lluvia

Del Virreinato a Caseros

Una mirada al centro porteño que aborda los procesos políticos y urbanos que marcaron el paso de la colonia a la Organización Nacional.

Martes 03/02, 17:30 h

Punto de encuentro: Av. Belgrano y Lima (Plazoleta Provincia de Jujuy)

Punto de finalización: 25 de Mayo y Tte. Gral. Juan D. Perón

Sin cupo – Sin inscripción

Duración: 3 h

Se suspende por lluvia

De Caseros al Centenario

A través de los espacios que reflejan la consolidación del Estado moderno y el crecimiento de Buenos Aires desde los años previos a la Federalización de 1880 a la Belle Époque.

Lunes 09/02, 17.30 h

Punto de encuentro: Tucumán y Libertad (Plaza Lavalle)

Punto de finalización: Av. de Mayo y Chacabuco

Sin cupo – Sin inscripción

Duración: 3 h

Se suspende por lluvia

El siglo XX

La gran metrópolis latinoamericana contada en sus escenarios históricos para comprender los cambios sociales, culturales y urbanos que dieron forma a nuestra Buenos Aires moderna.

Martes 24/02, 17 h

Punto de encuentro: Bolívar e Hipólito Yrigoyen (Plaza de Mayo)

Punto de finalización: Plaza San Martín

Sin cupo – Sin inscripción

Duración: 3 h

Se suspende por lluvia

Para conocer más actividades sobre el Patrimonio de la Ciudad en la web.