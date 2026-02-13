Formación de calidad para abordar los desafíos de la enseñanza.

Con el objetivo de promover una formación pedagógica de calidad y con una perspectiva actualizada sobre los desafíos que presenta la enseñanza, la UTN Avellaneda abre la inscripción a sus dos Tramos de Formación Pedagógica: Tramo Pedagógico para la provincia de Buenos Aires (RUT N.° 048) y Tramo Pedagógico a distancia (Res. 376 R y Res. 554 D).

El Tramo de Formación Pedagógica para provincia de Buenos Aires, enmarcado en la normativa de la Dirección de Formación Docente Inicial bonaerense, está dirigido a profesionales universitarios/as y técnicos/as de nivel medio o superior que se encuentren ejerciendo la docencia en cualquier nivel o modalidad del sistema educativo provincial, o que lo hayan hecho durante al menos un ciclo lectivo completo en los últimos cinco años.

El Tramo de Formación Pedagógica a distancia, en tanto, está destinado a profesionales universitarios/as y técnicos/as de nivel medio o superior que tengan interés en adquirir las herramientas pedagógicas para potenciar sus competencias laborales o para desempeñarse como docentes en jurisdicciones distintas a la provincia de Buenos Aires, en base al desarrollo de habilidades como la planificación, la contextualización de saberes y el trabajo colaborativo.

La cursada de ambas propuestas se dicta en modalidad virtual (a través del Campus Virtual de la Facultad), organizada en unidades modulares, y cada nueva cohorte inicia cada vez que se reúnen 50 personas inscriptas.