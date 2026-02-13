Formación de calidad para abordar los desafíos de la enseñanza.
Con el objetivo de promover una formación pedagógica de calidad y con una perspectiva actualizada sobre los desafíos que presenta la enseñanza, la UTN Avellaneda abre la inscripción a sus dos Tramos de Formación Pedagógica: Tramo Pedagógico para la provincia de Buenos Aires (RUT N.° 048) y Tramo Pedagógico a distancia (Res. 376 R y Res. 554 D).
El Tramo de Formación Pedagógica para provincia de Buenos Aires, enmarcado en la normativa de la Dirección de Formación Docente Inicial bonaerense, está dirigido a profesionales universitarios/as y técnicos/as de nivel medio o superior que se encuentren ejerciendo la docencia en cualquier nivel o modalidad del sistema educativo provincial, o que lo hayan hecho durante al menos un ciclo lectivo completo en los últimos cinco años.
El Tramo de Formación Pedagógica a distancia, en tanto, está destinado a profesionales universitarios/as y técnicos/as de nivel medio o superior que tengan interés en adquirir las herramientas pedagógicas para potenciar sus competencias laborales o para desempeñarse como docentes en jurisdicciones distintas a la provincia de Buenos Aires, en base al desarrollo de habilidades como la planificación, la contextualización de saberes y el trabajo colaborativo.
La cursada de ambas propuestas se dicta en modalidad virtual (a través del Campus Virtual de la Facultad), organizada en unidades modulares, y cada nueva cohorte inicia cada vez que se reúnen 50 personas inscriptas.
Los Tramos de Formación Pedagógica de la UTN Avellaneda se encuentran respaldados por la amplia experiencia de la Facultad en la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo de la educación. Para mayor información e inscripciones, ingresar en https://fra.utn.edu.ar/tramo-pedagogico/ o comunicarse a [email protected]