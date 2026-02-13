La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) decidió no comenzar el ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires. La resolución fue adoptada en el Congreso Extraordinario de la FEB, y su respuesta es un paro de 24 horas para el próximo 2 de marzo cuando se inicie el ciclo lectivo.

Asimismo, los afiliados de la FEB autorizaron a su Consejo Directivo para definir nuevas acciones frente a eventuales ofertas futuras.

La propuesta rechazada por la FEB contemplaba un incremento del 4% para febrero, retroactivo a diciembre, y un 3% para enero, en un contexto de emergencia económica declarado por la Legislatura bonaerense.

Acompañarà la decisión de la FEB el combativo titular de SUTEBA Roberto Baradel.