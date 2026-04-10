La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, supervisó el progreso de las obras de pavimentación en el barrio La Resistencia, Ezpeleta Oeste. Durante la jornada se presentó la finalización de una nueva etapa de los trabajos con 18 nuevas cuadras asfaltadas, alcanzando un total de 23 tomando en cuenta todo lo realizado, en una obra que fue abandonada por el Gobierno Nacional que actualmente fue retomada con fondos 100% municipales.

"Tenemos una premisa que Mayra nos inculca desde el primer día de esta gestión: Nosotras no prometemos, nosotras nos comprometemos, y este es un compromiso asumido. Fíjense qué importante es pagar los impuestos municipales. Gracias a esa recaudación hoy es posible cumplir con ese compromiso que no asumió el Gobierno Nacional" afirmó Eva, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Cecilia Soler.

Por su parte, Soler destacó que "esto tiene que ver no solo con la conectividad del barrio, sino también con el escurrimiento del agua de lluvia, de los pluviales y todo lo que hace al desarrollo hidráulico de la zona".

Vale recordar que el proyecto corresponde a una intervención vial que generará una red de entretejido urbano que ayudará a mejorar las condiciones de vida de los vecinos y vecinas, permitiendo también un correcto arribo de servicios de ambulancias y recolección de basura. Las tareas también contemplan la eliminación de zanjas y con esto, el estancamiento de agua, foco de plagas y enfermedades.

Las veredas, en caso de que se vean afectadas, serán reconstruidas dejando en funcionamiento los desagües pluviales, se verificarán sumideros y cámaras de inspección. Varios vecinos y vecinas recibieron de buena forma las obras realizadas. Efigenia Flores, una de ellas, comentó: "Vemos muchos cambios, les agradecemos un montón. Esto es buenísimo, cambia todo".

En total, la obra comprende 23 cuadras, dentro del cuadrante entre las calles Kenny, República de Cuba, Avenida La Plata y República de Francia. Actualmente la obra alcanzó un importante progreso, quedando solamente pendientes de terminar el tramo que va de Ecuador entre Avenida La Plata y Kenny y Kenny entre Ecuador y Ecuador Bis.