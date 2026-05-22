El Municipio de Quilmes informa que este viernes se llevó adelante el acto de imposición del nombre “Néstor Carlos Kirchner” a la Escuela de Educación Secundaria Nº 19, ubicada en Urrustarazu N° 2323, Quilmes Oeste, el cual contó con la participación de la intendenta interina, Eva Mieri. Esta iniciativa fue seleccionada y elegida por los estudiantes y comunidad educativa, y aprobada por resolución del Consejo General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

“La decisión de que esta escuela hoy se llame Néstor Carlos Kirchner fue votada por la comunidad educativa, y eso también es parte de defender la democracia, y es muy importante sobre todo en estos tiempos, donde pareciera menospreciada la participación, el trabajo en comunidad y la articulación. Esta elección no sólo es un homenaje a quien fue presidente de la nación, sino que es parte de la identidad que se construye acá, y en eso se elige qué valores transmitir, qué historia abrazar y qué horizonte y futuro construir para las próximas generaciones”, sostuvo Eva, que fue acompañada por la secretaria de Educación y Culturas, Evangelina Ramírez en la inauguración de un mural referido al ex presidente.

Por su parte, la alumna Zoe Galarza, explicó los motivos de la elección del nuevo nombre: “Es fundamental aclarar que esto no se trata de una figura política, sino de lo que representa: la defensa incansable de la educación pública, la inclusión y la idea de que el Estado debe estar al servicio de las oportunidades de los jóvenes. Este nombre que hoy cuelga en nuestra pared no es solo tinta sobre papel, a partir de ahora es nuestra hoja de ruta y brújula moral”.

La EES Nº 19, fundada en 2005, tiene una matrícula de 456 estudiantes, y orientación en Ciencias Sociales. A su vez, desde 2023 y en articulación con la Secretaría de Educación, se efectuaron distintas obras en el lugar: la inauguración de tres dependencias y realización de dos aulas; la ampliación del pasillo, la modificación de la galería y el sistema eléctrico, y se hicieron baños nuevos e independientes de cañerías con primaria.

Participaron de la actividad: la subsecretaria de Educación, Florencia Sierra, y su par de Servicio Alimentario y Mantenimiento Escolar, Miguel Centurión; el director general de Educación, Leonardo Casazza, y su par de Políticas Socioculturales, Leandro Cepeda; la inspectora jefa Distrital, Florencia Elvino; el jefe Regional, Pablo Vinuesa; la inspectora de nivel secundario Roxana Aguirre; el concejal, Ramón Arce; el presidente del Honorable Consejo Escolar (HCE), Gustavo Lappano; el consejero escolar, José Luis Hiza, y la directora de la EES Nº 19, Verónica Miovac.