“Ustedes saben bien que son momentos muy dificultosos en nuestro país, no solo en términos económicos, sino también sociales. Nuestros pibes están atravesando una de las crisis más profundas respecto de su salud mental. Por lo tanto necesitamos espacios como estos donde los puedan contener, puedan salir de la pantalla pegada a la nariz y el individualismo al que las redes sociales los convocan. Nuestro proyecto político y de trabajo, piensa en cómo esos pibes tienen que volver al club, a la comunidad, al deporte, al trabajo en equipo, a generar nuevas amistades. Tener espacios e instituciones que los contengan y abracen para una mirada de futuro”, expresó Mieri que estuvo acompañada por vecinos, vecinas y funcionarios de distintas áreas municipales.

Y afirmó: “A eso me parece que todos como sociedad y comunidad, tenemos que comprometernos. Esto es un paso más hacia esa nueva esperanza que necesitamos depositar en nuestras juventudes. Y obviamente también en nuestros adultos mayores, vecinos y vecinas, con un espacio donde también puedan hacer deportes recreativos, encontrarse, tomar un mate. Que sea un espacio de todos los vecinos de Don Bosco, que lo cuiden, porque esta obra está siendo financiada 100% con fondos municipales. Eso es un esfuerzo que hace la comuna para poder llevar adelante este tipo de obras”.

La propuesta del Paseo Cultural y Deportivo Don Bosco, que unirá las avenidas Caseros e Illia, y también tendrá un acceso por Lomas de Zamora, buscará articular áreas abiertas de uso público con la incorporación de un polideportivo cubierto, generando un conjunto que potencie tanto las actividades al aire libre como las deportivas formales. La intervención del mismo contempla la ejecución de circulaciones peatonales mediante veredas y senderos accesibles, vinculando los distintos sectores del proyecto.

El paseo contará con áreas destinadas a actividades culturales y recreativas, espacios de permanencia y descanso, equipados con mobiliario urbano como bancos, cestos y luminarias, así como sectores deportivos, exteriores de gimnasio y calistenia. Se prevé el acondicionamiento integral de los espacios verdes, mediante la parquización y la conservación del arbolado existente.

Como pieza central del conjunto, se proyecta un polideportivo cubierto destinado a la práctica de diversas disciplinas deportivas (canchas de pádel y multideporte -vóley, básquet y fútbol-) abiertas a la comunidad, con los servicios necesarios para su correcto funcionamiento. El edificio contará con espacios de apoyo como vestuarios, sanitarios, áreas administrativas y depósitos.

El proyecto apunta a fomentar el encuentro y la integración entre los vecinos y usuarios de distintas edades, generando condiciones favorables para la convivencia, la inclusión social y el sentido de pertenencia. Asimismo, la incorporación de espacios verdes, áreas recreativas y equipamiento deportivo contribuirá a mejorar la calidad de vida de la comunidad, favoreciendo hábitos saludables y reforzando el rol del espacio público como lugar de intercambio, participación y apropiación colectiva.

En este sentido, el presidente del Club Don Bosco, Ignacio Glade contó: “Para los vecinos va a ser muy importante esta obra porque va a ser el primer polideportivo de Don Bosco. Es fundamental la inversión en deporte. Estos espacios de inclusión y desarrollo son imprescindibles. Que se pueda hacer desde el Municipio con fondos propios es fundamental”.

Participaron de la recorrida: la secretaria de Educación y Culturas, Evangelina Ramírez; su par de Mujeres, Diversidades y Derechos Humanos, Bárbara Cocimano; el subsecretario de Hábitat, Esteban Salaberry; sus pares de Educación, Florencia Sierra; de Gestión y Participación Ciudadana, Facundo Rivero, la directora general de Centros Culturales, Marisol Vecchi, y el comandante en jefe de los Bomberos Voluntarios de Bernal, Jorge Froio.