La Municipalidad de Berazategui invita a la comunidad a participar de los festejos por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo. Se realizarán el lunes 25 de Mayo, desde las 10.30, en Av. 14 y 131 A. La propuesta contará con acceso libre y gratuito, y se suspenderá en caso de condiciones climáticas adversas.

Durante la jornada, los vecinos y vecinas podrán disfrutar de un festival folclórico y un desfile cívico-tradicionalista, con la participación de ballets folclóricos, espectáculos de música en vivo, comidas típicas y la Feria Regalá Cultura, que ofrecerá productos artesanales elaborados por emprendedores locales.

El tradicional encuentro patrio es organizado por la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Berazategui e impulsado por el intendente Carlos Balor. Quienes asistan podrán llevar su equipo de mate para compartir esta celebración popular en comunidad.

Asimismo, se informa que desde las 7.30 hasta las 14.00, las siguientes calles permanecerán cerradas para la circulación vehicular: Av. 14 e/ Av. Vergara y 133; y Av. Vergara e/ Av. 14 y Av. Julieta Lanteri (21) -mano hacia Quilmes-. Por esta razón, se les sugiere a los conductores transitar por las calles 13 y 15.