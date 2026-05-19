El intendente de Berazategui, Carlos Balor, estuvo en el Centro de Jubilados General Güemes, donde entregó un subsidio con motivo del cumpleaños número 32 de la institución, donde recorrió las obras y mejoras realizadas por el Municipio. También recorrió las mejoras realizadas en el Centro de Jubilados Los Abuelos de Bustillo y jugó al tejo en el Centro de Jubilados Villa Mitre.

"Les quiero agradecer por la invitación. Vinimos con el equipo del Dr. Juan José Mussi. Sepan que cuentan con nosotros para lo que necesitan. Estamos a disposición de todo lo que sea para que los mayores del barrio tengan mejor calidad de vida", subrayó Balor.

Por su parte, el presidente del Centro, Juan Tévez, afirmó: "Agradecemos la visita del Carlos Balor. Tuvimos una jornada hermosa en la que inauguramos la nueva cancha de tejo. Compartimos unas ricas empanadas y un muy lindo momento. Para nosotros es muy grato que nos acompañen y podamos trabajar juntos".

Las mejoras realizadas por la Secretaría de Gobierno municipal incluyeron la instalación de una nueva cancha de tejo, bancos y mesas; además de tareas de limpieza, pintura y albañilería.

En el Centro de Jubilados Los Abuelos de Bustillo

Allí, Balor observó los trabajos realizados por la Municipalidad en el Centro de Jubilados Los Abuelos de Bustillo, entre ellos una nueva cancha de tejo. "Con fondos municipales, pudimos mejorarles este espacio que tantas personas mayores usan para reunirse y pasar un rato entre amigos. Queremos que estén cómodos y que disfruten de los momentos que pasan en este lugar. Por eso quisimos ayudarlos", dijo.

A su vez, la presidenta del Centro, María Teresa Juárez, señaló: "Queremos agradecer al Municipio todas las mejoras que recibimos porque son muy importantes para la institución. Principalmente la cancha de tejo, porque somos muchos los que practicamos y la necesitábamos".

Además de la cancha de tejo, la Secretaría de Gobierno municipal realizó tareas de pintura y colocación de mesas y bancos nuevos.

Tejo en el Centro de Jubilados Villa Mitre

En su visita al Centro de Jubilados Villa Mitre donde jugó un partido de tejo en la nueva cancha que les instaló recientemente la Municipalidad. Además, entregó mesas y sillas para las actividades de la institución y les obsequió un juego de tejo.

"Estamos muy agradecidos porque en todos los Centros de Jubilados nos reciben con mucho cariño. En parte se debe a que el Dr. Juan José Mussi generó pertenencia en todos sus vecinos. El amor que él le tenía a Berazategui nos lo transmitió a todos. Por eso les quiero agradecer el afecto que nos demuestran", expresó Balor en su charla con los vecinos.

La visita se dio en el marco de una recorrida por las mejoras que la Municipalidad realizó en el Centro. Días atrás, la Secretaría de Gobierno municipal instaló una nueva cancha de tejo, bancos y mesas, realizó tareas de limpieza, pintura y albañilería.