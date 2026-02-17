La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) y La Fraternidad confirmaron que adhieren a la medida de fuerza de 24 horas anunciada por la CGT contra la reforma laboral de Javier Milei, por lo que ese día habrá paro total de medios de transporte de pasajeros. De este modo, el día de la protesta se verán afectados los servicios de colectivos, trenes, taxis, vuelos, entre otros.

Horas después de la confirmación de la central obrera del paro sin movilización contra el proyecto del Gobierno, los gremios del transporte anunciaron a través de un comunicado oficial que se pliegan a la decisión de la CGT de paro nacional por 24 horas. Fuentes gremiales confirmaron a este medio que la fecha de la protesta será el mismo día que se trate la reforma laboral en la Cámara de Diputados.