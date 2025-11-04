En línea con su compromiso con el desarrollo sostenible y su política de triple impacto, Grupo L firmó un acuerdo estratégico con Agua Local, una empresa pionera en soluciones ecológicas de agua purificada y servida en botellas reutilizables. El objetivo de esta alianza es promover una nueva forma de consumo responsable en todos los entornos donde el Grupo opera, reduciendo significativamente el uso de plásticos descartables y la huella ambiental asociada al consumo de agua embotellada.

Agua Local ofrece una solución sustentable que microfiltra, purifica y remineraliza el agua in situ, eliminando la necesidad de transporte, almacenamiento y residuos plásticos. Además, el sistema permite ofrecer agua fría o gasificada al instante, servida en botellas de vidrio reutilizables, lo que mejora tanto la eficiencia operativa como la experiencia de los consumidores.

“Este acuerdo refuerza nuestro compromiso con la sostenibilidad y la innovación. Incorporar soluciones como Agua Local nos permite avanzar hacia operaciones más eficientes y responsables, cuidando los recursos y el entorno sin resignar calidad ni servicio”, afirmó Sebastián Lusardi, director ejecutivo de Grupo L.

Grupo L es una empresa familiar de capitales 100% nacionales que brinda servicios generales con foco en alimentación en 15 provincias argentinas y la ciudad de Buenos Aires. Diariamente, la compañía sirve comidas a más de 1 millón de personas. En este contexto, la provisión de agua potable para sus clientes es un aspecto fundamental.

La implementación de Agua Local representa un paso más en la búsqueda de operaciones sostenibles y de bajo impacto, política que forma parte del ADN de Grupo L y que viene impulsando en distintos frentes, desde la gestión de residuos y energía hasta la optimización de recursos y procesos en sus servicios.

Según estimaciones globales aproximadas, cada minuto se venden en el mundo alrededor de un millón de botellas de plástico, de las cuales casi la mitad corresponde a botellas de agua. Si bien un porcentaje logra reciclarse; se estima que, cada 10 minutos, más de 170 toneladas terminan vertiéndose en ríos y océanos.

Frente a esa realidad, la propuesta de Agua Local busca transformar el paradigma del consumo de agua en el sector corporativo, hotelero y gastronómico, ofreciendo una alternativa limpia, práctica y sostenible.

La solución que Grupo L busca implementar en sus operaciones combina tecnología de filtrado con equipos que se adaptan a la infraestructura y a las necesidades de consumo del cliente, asegurando un suministro constante de agua segura.

Esta innovación no sólo optimiza la gestión operativa, al eliminar compras, manejo de stock y espacio de almacenamiento, sino que también mejora la experiencia cotidiana de los equipos de trabajo, ofreciendo un entorno más saludable y coherente con el compromiso ambiental de la compañía.

Un compromiso que se expande

El acuerdo con Agua Local refuerza la política ambiental de Grupo L y se integra a su estrategia de sostenibilidad, que abarca prácticas responsables en todos los niveles de su operación. Desde la reducción de plásticos y la gestión responsable del agua hasta la mejora continua en el uso de energía y recursos, la compañía avanza hacia un modelo más equilibrado y consciente.

Esta iniciativa se alinea con los principios de economía circular y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, particularmente aquellos vinculados al consumo responsable, la acción por el clima y la protección de los ecosistemas marinos y terrestres.

Con esta decisión, Grupo L reafirma su compromiso con el cuidado del ambiente, la eficiencia operativa y el bienestar de las personas, impulsando un cambio cultural que se traduce en resultados tangibles: menos residuos, menos emisiones y más conciencia colectiva.