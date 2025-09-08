El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, se hizo eco del mensaje del mandatario, quien dijo que el Gobierno debe hacer autocrítica tras el revés electoral, y aseguró que el diálogo con el sector productivo debe estar entre las nuevas prioridades.

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, envió un contundente mensaje a Javier Milei tras la derrota del Gobierno de La Libertad Avanza en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires y pidió que desde la gestión nacional se retome el diálogo con el sector productivo.

“Desde IPA creemos que es muy importante que el Presidente haya hecho una mención sobre realizar un profundo análisis, una autocrítica sobre los errores que se pudieron haber cometido y corregirlos. Entre esos, creemos, desde el sector industrial, que es fundamental no dejar de lado y corregir la necesidad de que haya una política industrial”, comenzó señalando.

Rosato remarcó la importancia de que el Gobierno fomente políticas para que la industria “pueda ser competitiva”. “Para eso es fundamental el diálogo, el consenso. Que el Presidente reciba al sector pyme industrial para mostrarle y hablarle de la realidad”, afirmó.

Y que de esta manera se pueda exponer cómo hacer que “esta crisis que atraviesa el sector se revierta y se convierta en producción, trabajo y mejoras para la economía nacional”. “Buscar que en Argentina entren divisas, que hacen falta para mejorar nuestra economía”, dijo.

Por eso, concluyó el presidente de IPA, “es fundamental el diálogo”. “Ese cambio que necesitamos pasa porque el Presidente o Luis Caputo reciba al sector industrial para escuchar la problemática que atraviesa la industria nacional por la falta de competitividad. Creemos que es una de las medidas que debería revertir el Presidente de la Nación”, dijo.