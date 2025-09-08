El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, obtuvo un triunfo contundente en las recientes elecciones. Fuerza Patria se impuso con un sólido 64,3% de los votos. En segundo lugar, La Libertad Avanza quedó muy por detrás, con 26,6%.

Esta diferencia de más de 30 puntos es una ventaja inusual en la región y confirma el gran poder electoral de Ferraresi, quien se presentó en la boleta como "candidato testimonial" para impulsar a la lista local.

Composición del Concejo Deliberante

Las elecciones también renovaron 12 bancas del Concejo Deliberante. Según los resultados provisionales, Fuerza Patria obtendrá 8 concejales, mientras que La Libertad Avanza conseguirá 4. Ninguna otra fuerza política superó el piso electoral requerido para obtener representación.