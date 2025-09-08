El secretario general de ATE Provincia, Claudio Arévalo, saludó al gobernador Axel Kicillof por el triunfo arrollador obtenido en la elección.

Fue fundamental sostener una propuesta alternativa al modelo de ajuste y entrega del Presidente Milei.

La apuesta a la unidad y la apelación a un estado responsable para atender y resolver las necesidades de la gente recuperaron la confianza de las mayorías.

Los y las ciudadanas de a pie eligieron el camino de la democracia y la herramienta del voto directo y secreto para poner un límite al proyecto neofacista encarnado por el Presidente.

Una abrumadora mayoría votó por salud, educación, aumentos salariales y medicamentos para los jubilados, recursos y atención para las personas con discapacidad, por más obra pública y para que el gobierno nacional devuelva los fondos que le robó a la provincia

Debemos redoblar esfuerzos de cara a las elecciones de Octubre, para dar por tierra con la destrucción del país