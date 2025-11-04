Lanús Gobierno invita a los vecinos y a las vecinas a participar de la muestra “Patapúfete” que se inaugurará este jueves 6 de noviembre, desde las 18, en el Museo Histórico Juan Piñeiro, ubicado en Dr. A. Melo 2877, en Lanús Oeste. La misma funcionará de lunes a viernes de 9 a 18 y los sábados de 12 a 18.

Esta iniciativa, que es libre, gratuita y abierta a toda la comunidad, recorre la colección personal de Leonardo Greco, autor del libro "Pepe Biondi, el campeón del humor", en homenaje al prestigioso artista José "Pepe" Biondi, reconocido a nivel nacional e internacional, quien vivió en la localidad de Remedios de Escalada.

Cabe señalar que "Pepe" arribó en su infancia, junto a su familia, al Municipio de Lanús porque su padre consiguió trabajo en los talleres ferroviarios. En referencia a su carrera, fue uno de los actores cómicos más aclamados de México y Cuba, entre otros países.