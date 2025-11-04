La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, supervisó este martes los avances de obra de la nueva comisaría de Don Bosco (Quilmes 10ª), que estará ubicada en Pilcomayo entre Maipú y Cortázar, en una iniciativa histórica debido a que hace más de 30 años no se construía una seccional policial en el Municipio.

“La construcción de la nueva Comisaría 10ª de Don Bosco es una de las muchas iniciativas que impulsamos para seguir fortaleciendo la seguridad en cada barrio. En tiempos de crisis y abandono, en Quilmes respondemos con gestión e inversión, sumando patrulleros, cámaras, alarmas y tecnología como el anillo digital”, sostuvo Mayra, que luego se reunió con funcionarios y saludó a vecinos del barrio.

Por su parte, el secretario de Seguridad local, Gaspar De Stéfano expresó: “Estamos dando respuesta a un reclamo histórico de los vecinos y vecinas de Don Bosco que hace más de 20 años vienen exigiendo una comisaría en la zona, y hoy ya es una realidad que en los próximos meses va a estar en funcionamiento. Además contará con todas las medidas de seguridad necesarias, y se suma a la inversión enorme en materia de seguridad que venimos llevando en el marco del Plan de Inversión Municipal para la Prevención del Delito”.

En tanto que el subsecretario provincial de Fiscalización y Control Policial Zona AMBA, Andrés Escudero, destacó el trabajo en conjunto: “Venimos ya hace más de cinco años trabajando en una misma estrategia a nivel local, con una estrategia provincial de seguridad y que se refleja a nivel local en una planificación que hace la municipalidad, porque, por supuesto, la seguridad es más que la policía: la policía es una más de las muchas patas que se articulan para construir una comunidad pacífica con una buena convivencia”.

En el lugar se están llevando adelante distintas tareas como: la instalación eléctrica; la colocación de rejas en el sector de seguridad, y de puertas placas; la realización de revoques y el planchado con enduido en muros. También se finalizaron los trabajos de techado.

El inicio de la obra significó un hecho histórico para el distrito debido a que desde el año 1992 no se llevaba adelante la construcción de una nueva comisaría. Era una demanda por parte de los vecinos y vecinas de la zona que está siendo resuelta en el marco de un trabajo en conjunto entre el Municipio y el Gobierno Provincial en un contexto económico adverso sin acompañamiento del Gobierno Nacional.

La iniciativa forma parte de una estrategia integral de descentralización y expansión del sistema de seguridad, orientada a lograr mayor cercanía con la comunidad. En tal sentido, a esta obra se suma la pronta ejecución de la obra de la comisaría 11ª, en el barrio La Paz, y la planificación de dos futuras comisarías, una en el este y otra en el oeste del distrito, con el objetivo de garantizar una cobertura territorial más equitativa y una mayor capacidad de respuesta.

Desde el inicio de su gestión, y con el fin de mejorar la seguridad en el distrito, la Intendenta viene implementando el Plan de Inversión Municipal para la Prevención del Delito, que permitió incorporar más de 240 patrulleros a las fuerzas de seguridad, 40 vehículos a la flota de Patrulla Urbana, 1.500 cámaras de seguridad, 1.200 alarmas comunitarias, 170 paradas seguras, tecnología de última generación para el Centro de Emergencias Quilmes (CEQ), creación de la aplicación para celular Mi Alerta Quilmes que se conecta directamente con el CEQ y renovación del parque lumínico con tecnología LED, entre otras mejoras.

Fueron parte de la jornada el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Hernán Ocampo; las y los directores generales del CEQ, Silvana García; de Coordinación Operativa, Luis Martínez; de Enlace Interjurisdiccional, David González; de Prevención del Delito y las Violencias, Tomás Spala; de Administración, Melisa Navarro, y de Asistencia a las Víctimas, Karina Nicotra; la concejala electa de Fuerza Patria, Florencia Báez; el arquitecto de la obra del Ministerio de Seguridad, Mauro Petroff; el director provincial de Fiscalización y Control; Mario Marchese, el futuro titular de la comisaría Quilmes 10ª, oficial principal Francisco Padula, y funcionarios de la Dirección de Arquitectura Policial, entre otros.