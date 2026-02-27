El Municipio de Quilmes informa que continúa a buen ritmo el avance de la obra de la nueva comisaría de Don Bosco (Quilmes 10ª), que estará ubicada en Pilcomayo entre Maipú y Cortázar, en una iniciativa histórica debido a que hace más de 30 años que no se construía una seccional policial en el Municipio, y que hoy contó con una recorrida de la intendenta interina local, Eva Mieri.

“Es una obra muy necesaria para fortalecer la seguridad en nuestra ciudad y mejorar las condiciones de trabajo de quienes todos los días cuidan a nuestros vecinos y vecinas. Después de 34 años sin construir una comisaría en Quilmes, hoy esto es posible por una iniciativa de la gestión de Mayra Mendoza y gracias a la articulación con el Ministerio de Seguridad de la Provincia, con el objetivo de mejorar la infraestructura y reforzar la seguridad en cada barrio”, sostuvo Mieri, acompañada por el secretario de Seguridad, Gaspar De Stéfano.

En este marco, De Stéfano, señaló: “La obra ya cuenta con un avance superior al 95% y en abril estará en condiciones de comenzar a funcionar. Esta obra responde a una demanda histórica de los vecinos y vecinas del este y oeste de la localidad, con la construcción de un edificio desde cero para fortalecer la prevención del delito. El reclamo de seguridad está presente en todo el país y esta es una muestra de que el Municipio, en coordinación con la Provincia de Buenos Aires, trabaja para mejorar la calidad de vida de la comunidad”.

Hasta el momento se han realizado en esta nueva seccional distintas tareas referidas a su finalización: realización de revoques, colocación de puertas placas, planchado con enduido en muros, colocación de rejas en sector seguridad, y la instalación eléctrica.

Esto se enmarca en las distintas medidas que ha tomado el Municipio de Quilmes desde la asunción de la intendenta Mayra Mendoza, con el objetivo de fortalecer la seguridad de los vecinos y vecinas. Estas acciones incluyen entre otras: la incorporación de más de 290 patrulleros; la creación del Escuadrón Motorizado; más de 30 nuevos móviles para la Patrulla Urbana 2025; nuevos móviles de prevención 2025; la creación del cuerpo de Preventores Comunitarios; más de 1.500 cámaras de seguridad, y colocación de 1.150 nuevas alarmas vecinales comunitarias.

En tanto que, los vecinos se mostraron contentos por la nueva comisaría. Uno de ellos, Alejandra Suárez, expresó: “Esta comisaría hacía mucha falta. Yo hace 10 años que estoy viviendo acá y la verdad que es muy bueno, porque la seguridad es importante”. Mientras que Juan Moreira, dijo: “Esto hará que sea un lugar más seguro. Queremos lo mejor para el barrio. Con esto el personal policial va a estar más cómodo para que nosotros estemos más seguros”.

Estuvieron presentes el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Hernán Ocampo; el director general de Coordinación Operativa, Luis Martínez; el director general provincial de Fiscalización Región Amba Sur Uno, Mario Marchese, y el director de la citada área, Adrián Lorenzo; la subjefa de Estación de Policía Departamental de Seguridad de Quilmes, comisaria inspectora Valeria Juárez, y el titular de la seccional Quilmes 2ª, Rafael Maidana, entre otros funcionarios y autoridades policiales.